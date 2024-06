Ahumada tramitó amparo para evitar su detención, pero no impide su extradición

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Previo a su detención en Panamá, el empresario Carlos Ahumada tramitó un amparo contra la reactivación de la orden de captura que fue emitida desde el año 2007 por fraude y cuenta con una medida que impide su detención por este caso.

Fuentes diplomáticas confirmaron a Proceso que Ahumada fue detenido por agentes de migración en el aeropuerto de Panamá, en cumplimiento a una ficha roja de la Interpol que fue emitida con base en las órdenes de aprehensión existentes en México contra el empresario, una del fuero común y otra del fuero federal.

Sin embargo, hasta el momento el gobierno mexicano no ha presentado ante Panamá su solicitud de extradición.

El amparo tramitado por Ahumada fue admitido desde el pasado 3 de mayo por el juez Cuarto de Distrito en la materia en la Ciudad de México y se refiere al caso que se sigue en su contra por el fuero común.

En su demanda, el empresario indicó que el 31 de octubre de 2019, el juez Penal Especializado en Ejecución de Sanciones Penales de la capital, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Especializada en Ejecución de Sanciones Penales 2, con sede en el Reclusorio Norte, dictó un acuerdo en el que ordenó reanudar la orden de aprehensión emitida en su contra en el año 2007 por el delito de fraude.

El juez le concedió la suspensión provisional contra la ejecución del acuerdo del juez que ordenó reactivar el mandamiento de captura sin que ello signifique que esta determinación quede inválida.

“En razón de que la parte quejosa solicita expresamente la suspensión de las consecuencias del acto reclamado consistentes en su reaprehensión, además de con la concesión de la medida no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público y de no otorgarse, con la ejecución de los actos se causarían al promovente del amparo daños y perjuicios de difícil reparación, se concede a Carlos Agustín Ahumada Kurtz, la suspensión provisional para el efecto de que no sea privado de la libertad”, precisó el juzgador.