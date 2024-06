AMLO pide a sus hijos que aclaren las calumnias que han sufrido

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió a sus hijos que escriban un documento para aclarar calumnias, aunque de “luchar por una causa justa” siempre se tiene que pagar una cuota de humillación; y si llegan a entrar al próximo gobierno, no aceptará que lo representen como continuidad del lopezobradorismo.

Mientras hablaba de lo que ha padecido su familia y el apoyo que ha recibido de sus cercanos, indicó que “sufren mucho sobre todo los hijos. Les he pedido a mis hijos que no dejen de aclarar todas las calumnias que han sufrido”. Les recomendó “que se pongan los tres a escribir quiénes son, qué han hecho, porque les ha tocado padecer mucho el tiempo de la oposición, sobre todo a los grandes, y era muy difícil para ellos sobre todo en la escuela”.

El mandatario mexicano reveló que como acuerdo familiar que propuso, en un inicio, fue que mientras él estuviera en activo, como presidente, ninguno de sus hijos tendría algún cargo público. “Ahora ya van a actuar, pero tienen que aclarar todo y como son honrados porque así fueron educados por la mamá y el papá, van a sacar un documento, se los sugerí”, después no aclaró si participarán en el gobierno de Claudia Sheinbaum.

“Pero les dije no dejen nada pendiente y aguanten porque cuando se lucha por una causa justa siempre se padece, se sufre, es la cuota de humillación a la que hago referencia que se tiene que pagar y aprovechar, aprender bien del porqué de las cosas y no odiar a nadie, no ver a nadie como enemigo, si acaso verlos como adversarios a vencer en buena lid, no como enemigos a destruir y no olvidar que solo siendo buenos podemos ser felices

-Si sus hijos lo deciden, ¿podría seguir el lopezobradorismo?

-No, no, yo ya termino y lo que va a haber hacia adelante es la continuación con los cambios que naturalmente se van a producir de la transformación que iniciamos millones de mexicanos.

Al insistir si podría continuar, afirmó: “Ellos son libres, si deciden seguir participando lo van a hacer, pero no me van a representar porque yo ya concluyo y no voy q tener representante y solo atendería un llamado de mi presidenta, también haciendo uso de mi derecho a disentir toda la vida”.

“Pero es lo único, nada de que yo conformo el movimiento obradorista porque yo soy amigo de Andrés Manuel, yo conformo el movimiento obradorista porque luché junto a él desde el inicio, yo conformo el movimiento obradorista porque soy hijo de Andrés Manuel, no, no, eso no, es más no quiero, repito, nombres de calles, no quiero monos, estatuas, no acepto invitaciones a actos públicos”, afirmó.