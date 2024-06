Así reaccionó Sheinbaum al mensaje de AMLO por su triunfo en las elecciones

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Horas después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló el contenido del mensaje que envió antier a Claudia Sheinbaum Pardo por los resultados de la elección presidencial, la virtual candidata electa confesó que se le “llenaron los ojos de lágrimas” por el reconocimiento de un hombre al que siempre ha admirado.

En un mensaje en su cuenta de X que publicó esta tarde, la morenista repitió el mensaje que el tabasqueño difundió esta mañana en su conferencia matutina en Palacio Nacional y agregó:

“Les confieso que cuando el presidente @lopezobrador_ me envió este mensaje el miércoles por la noche, se me llenaron los ojos de lágrimas por el reconocimiento que recibí por parte de un hombre al que siempre he admirado como un gran dirigente y como gran presidente”.

La exjefa de gobierno de la Ciudad de México añadió: “En mi vida he coreado múltiples veces ‘es un honor estar con Obrador’. Pertenecemos a un movimiento social y a un proyecto que ha transformado la vida de millones de mexicanas y mexicanos, así como la vida pública de nuestro país. Por ello no les puedo, ni les voy a fallar”.

Foto: Eduardo Miranda

Sheinbaum Pardo y López Obrador se conocieron en el año 2000, cuando un amigo del primero se la presentó y recomendó como especialista en medio ambiente. Él la aceptó y la nombró Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) en su gabinete en la Jefatura de Gobierno. Desde entonces, no separaron su relación política.

En su edición mensual de Junio, Proceso publicó el reportaje “La primera presidenta de México, sin contrapesos”, en el que se cuenta el poder político que tiene el actual mandatario sobre el triunfo de la morenista.

