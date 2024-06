Desde exdeportistas hasta influencers, así les fue en las urnas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El periodo electoral 2023-2024 finalizó el domingo 2 de junio al cierre de las casillas electorales en territorio mexicano, las y los ciudadanos eligieron a sus representantes locales y federales, exdeportistas, conductores de televisión, cantantes e influencers contendieron en dicho proceso en busca de representar a la sociedad mexicana.

Mariana Rodríguez, influencer, candidata a alcaldesa de Monterrey por Movimiento Ciudadano

“Pues con los resultados que van ahorita en la captura de actas que va como en 80-82% de actas capturadas, el resultado indica que no nos está favoreciendo la elección”, declaró la emecista Mariana Rodríguez en una de sus historias de la red social Instagram.

Agradeció a la gente que la apoyo durante la campaña y aseguró que continuará apoyando a Monterrey y a todo el estado, “no quiero dejar de agradecerle a todo Monterrey el haberme abierto las puertas de su casa, el haberme escuchado en las juntas vecinales, el haber ido por su happy (…) ya saben que cuentan conmigo para ayudarlos en todo lo que necesiten”.

Palazuelos, candidato a senador por Movimiento Ciudadano

El actor Roberto Palazuelos perdió en la contienda para senador en la que logró reunir 72 mil 792 votos y agradeció a todos los que lo apoyaron mediante un post de Instagram “muchas gracias a los miles de quintanarroenses mujeres y hombres que votaron por mí. Muchas gracias por su apoyo, sus sonrisas y sus abrazos”.

Aseguró que la campaña le dio la oportunidad de conocer a fondo su estado, le deseó mucha suerte a Quintana Roo y se comprometió a seguir generando empleo y promocionado al caribe mexicano desde su” trinchera de empresario”.

Rommel Pacheco, clavadista, candidato a alcalde de Mérida, Yucatán por Morena

El exclavadista mexicano, Rommel Pacheco contendió por la alcaldía de Mérida Yucatán y anunció que había ganado mediante un post en X, luego subió un video donde aclaró que había que esperar los resultados oficiales, pero aprovechó para agradecer el apoyo.

“No se desesperen, hay que estar tranquilos, quiero agradecerle a todo el pueblo de Mérida, a todos los ciudadanos, a todos los vecinos, a todos los que estuvieron caminando conmigo y con todo el movimiento durante estas elecciones, semanas, meses, que sé y agradezco y verdaderamente valoro el gran esfuerzo”.

Con el 99% de las actas computadas, el Programa de Resultados Electorales Preliminares colocó como ganadora de la alcaldía de Mérida a Cecilia Anunciación Patrón Laviada, candidata del PAN-PRI-PRD.

Jorge “el Travieso” Arce, boxeador profesional, candidato a diputado federal del distrito 3 por la coalición Fuerza y Corazón por México en Hermosillo

El excampeón mundial, Jorge, “el Travieso” Arce se postuló para diputado federal en Hermosillo. Tras no conseguir los votos, aceptó su derrota mediante un video publicado en su perfil de Facebook.

“Perdimos por knocout fulminante, los resultados no se nos dieron y hay que reconocer, hay que dar la cara y de frente a los más de 40 mil hermosillenses que confiaron en mi proyecto que votaron por mi libremente”.

Brenda Bezares, candidata por Movimiento Ciudadano a diputada federal por el Distrito 8 de Nuevo León

La actriz Brenda Bezares y esposa del conductor, Mario Bezares, perdió en la contienda por la diputación federal del distrito 8 de Monterrey donde consiguió 39 mil 663 votos que no le fueron suficientes y agradeció a sus votantes mediante sus historias de Instagram.

“Quiero agradecerle todos sus mensajes, bandeja llena de todos sus comentarios, la gran cantidad de personas que fueron a votar por mí, lo agradecida que estoy”.

Y compartió que se queda con ganas de ayudar “me quedo con muchas ganas de poder ser contribución, que eso era lo que yo quería, utilizar mi influencia para ayudarles, defenderlos, servirles que es muy difícil encontrar eso en un político”.

Paola Suárez, influencer, candidata a diputada local en Guanajuato por el Partido del Trabajo

La influencer, Paola Suárez, participó en este proceso electoral por una diputación local en el estado de Guanajuato, misma que perdió el 2 de junio. Tras cuatro días de silencio, mediante un en vivo de su canal de YouTube explicó las razones por las que entró a la campaña y compartió su sentir tras la derrota.

“No les voy a decir que siento feo ni que siento bonito, si yo había aceptado entrar con lo del partido fue porque me propusieron ayudar a la gente, (…), si no gano no hay ningún problema, no voy a dejar de ser yo, yo voy a seguir ayudando a la gente como a mí me plazca”.

Lilli Brillanti, conductora y actriz candidata a la alcaldía de Cuautla Morelos por Movimiento Ciudadano

Lilli Brillanti, conductora y aspirante a la alcaldía de Cuautla Morelos por Movimiento Ciudadano agradeció a sus votantes y se dijo muy contenta y orgullosa de los ciudadanos que ejercieron su derecho el domingo 2 de junio, esto luego de obtener 9 mil 199 sufragios en su localidad.

En un video publicado el martes 4 de junio, en su perfil de Instagram agradeció el apoyo de sus votantes y comentó aún no tener las cifras de la contienda, “no me quiero adelantar, pero de antemano gracias por tu apoyo, gracias por permitirme conocerte, acercarme, incluso entrar a tu casa y saludar a tu familia”.

Antonia Salazar (Toñita) cantante, ex participante de La Academia, candidata a diputada federal por el distrito Xl de Ecatepec, Estado de México

Antonia Salazar, mejor conocida como “Toñita” buscó la diputación federal por el distrito XI de Ecatepec como abanderada del PRD. La ex participante de La Academia no resultó ganadora y compartió un video en su perfil de Instagram para agradecer a todos los que la acompañaron en la campaña.

“Es más bello un lápiz desgastado, se puede ver mal, pero es mejor que uno que no ha hecho nada. Agradezco a cada una de las personas que me apoyaron en esta aventura, aprendí mucho en tan poco tiempo, pero realmente gane más, porque lleve el mensaje de salud mental a muchos que era mi objetivo principal”.

Agradeció también al partido PRD por darle la oportunidad de llevar su mensaje y deseo que se cuide y proteja el municipio mexiquense (Ecatepec).

Lilly Tellez, candidata al Senado por el Partido Acción Nacional

Lilly Tellez, exconductora de televisión y partidaria de Morena perdió en la elección al Senado con una diferencia de 17 puntos entre el primer y segundo puesto.

Sin embargo, la panista no perdió lugar en el escenario político del país, pues también se registró como candidata por la vía de representación proporcional, lo cual le asegura un lugar en el Senado.

Acepto su derrota mediante un tuit en el que agradeció los votos de sus simpatizantes y dijo representar a la minoría “harta de la colusión del gobierno con criminales”.

Agradezco a los 279,544 sonorenses que votaron por mí.



Seré Senadora plurinominal, pero estuve en boleta y con votos.



Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos

El exfutbolista, actor y gobernador con licencia de Morelos aspiró a una diputación por la vía plurinominal abanderado de partido Morena. El exdelantero de las Águilas del América consiguió la diputación.

Patricio Eugenio “Pato” Zambrano, exintegrante de Big Brother, candidato a alcalde de Monterrey por el partido VIDA Nuevo León

Patricio Eugenio mejor conocido como “Pato” Zambrano, perdió la elección a alcalde de la capital de Nuevo León luego de obtener 72 mil 444 votos. El neoleonés no es ajeno a la vida política, pues en ocasiones anteriores ya había buscado la alcaldía con otros partidos.

En 2015 la buscó con el Partido del Trabajo y en el 2018 con la alianza PT-Morena-PES, de igual manera contendió por una diputación en 2021, cargo que tampoco consiguió.

A través de un post en Instagram agradeció a quienes votaron por él “No me rindo ni me vendo, espero estén orgullosos y listos, vamos por el 27”

Ramiro Delgado, de “Bronco” a diputado local por Movimiento Ciudadano

Ramiro Delgado, exintegrante de la agrupación “Bronco” donde era acordeonista se postuló para diputado local por el distrito 16 en Apodaca por el partido Movimiento Ciudadano.

Los resultados del Programa de Resultados Electorales Preliminares arrojan que el candidato emecista perdió por una diferencia de 14 mil 925 votos, quedando en tercer lugar de la contienda electoral.