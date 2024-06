Disparan 22 veces en cuatro minutos contra un tráiler en un intento de asalto (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una cámara de seguridad captó un intento de asalto contra un tráiler en el Arco Norte, cerca de Xochitlán de las Flores, Hidalgo. En total, los criminales dispararon en 22 ocasiones contra el vehículo de carga. El conductor logró escapar.

El incidente ocurrió la mañana del martes. La cámara de seguridad filmó los hechos desde la cabina del tráiler, donde se observa cómo una camioneta tipo pickup de color oscuro se le adelanta al camión, mientras usaba una sirena y el copiloto se asomaba por la ventana. Al fracasar en su intento por detener el tráiler, el sujeto disparó los primeros seis tiros con un arma corta.

El conductor del camión trató de embestir a los asaltantes, pero no lo logró y siguió avanzando sobre la autopista, cuando una pickup blanca se le adelantó y el copiloto de ese vehículo volvió a dispararle al tráiler, también con un arma corta.

“Agáchate. Échales el tráiler encima (…) van a disparar”, expresó un hombre al interior de la cabina del transporte de carga.

El tirador detonó el arma otras catorce veces, tras lo cual se escucharon gritos de dolor al interior del camión. Los asaltantes trataron de huir de la escena, pero un camión de redilas les cortó el paso, por lo que la camioneta tuvo que reducir la velocidad y quedó atrás en el acotamiento.

?? Les comparto un video de un intento de asalto que ocurrió hace 2 días en el Arco Norte, cerca de Jilotepec del lado de Hidalgo. Esta zona es conocida por un alto índice de robos.

?? ¡Ojo, transportistas! Utilicen mapas de calor y mantengan informados a sus monitoristas de… pic.twitter.com/NLcYnkrXPB — Monitor de Carreteras Mx (@Monitorcarrete1) June 6, 2024

Aún no se sabe si el ataque dejó heridos, pero según reportes, varios de los tiros atravesaron el parabrisas de la unidad. La Guardia Nacional no apareció en el transcurso del ataque. Hasta el momento no hay detenidos.

A principios de este año, la Coalición de Organizaciones Unidas de Autotransporte realizó un paro nacional ante la violencia constante de la que son víctimas los transportistas en las autopistas mexicanas.

Este mayo, el presidente de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC), Rafael Ortiz denunció que la seguridad en las carreteras no ha mejorado hasta ahora, incluso declaró que planeaban manifestarse después de la jornada electoral del pasado 2 de junio.