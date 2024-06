Los nexos Ahumada-Fox-Sahagún

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El dirigente nacional del PRD, Leonel Godoy, se suma a quienes sostienen que Carlos Ahumada también tuvo nexos con la familia del presidente Vicente Fox, al grado de que podría haber videos donde el empresario argentino sostiene tratos ocultos con los Fox.

"En los videos de Ahumada está involucrada gente muy cercana a la casa presidencial", acusó Godoy. Antes que él, la escritora Olga Wornat, los columnistas Germán Dehesa y Jorge Fernández Menéndez, así como el empresario del futbol Roberto Zermeño, habían mencionado estos nexos, sustentados, por lo pronto, en testimonios fotográficos en los que aparece Ahumada departiendo alegremente con Cristóbal Fox y Manuel Bribiesca Sahagún, hermano e hijastro del presidente.

La versión se refuerza con el apoyo económico que dio el empresario a la campaña presidencial del propio Fox, así como a la campaña de Ricardo Alaniz Posada, actual alcalde panista de León, la ciudad del Bajío considerada como asiento de la plataforma foxista y cuyo equipo de futbol -el favorito del mandatario- lo compró Ahumada para granjearse a la familia presidencial.

El pasado jueves 13, Godoy aseguró que el presidente se niega a reunirse con el PRD para así evitar que se le cuestione sobre los vínculos de su familia con el empresario preso. "Para nosotros está muy claro. El presidente no se quiere reunir con el PRD porque está claro que en los videos de Ahumada están involucrada gente muy cercana a la casa presidencial", dijo Godoy.

Y detalló: "Ya es tiempo que se investigue a los hijos de Marta Fox y al hermano de Vicente Fox, quienes salen en fotografías, en videos con Carlos Ahumada. Si quieren combatir la corrupción, que sean parejos, que combatan también a los panistas que tuvieron relación con Ahumada. Entre ellos está un hijo de Marta Sahagún, un hermano de Vicente Fox y el presidente municipal panista de León.

"En su columna Gaceta del Ángel -publicada en el diario Reforma, el pasado 7 de mayo-, Germán Dehesa abordó la actual crisis diplomática entre México y Cuba, ocasionada en gran parte por los videos de Ahumada. Ahí insinuó la existencia de un posible video del empresario con los hijos de Marta Sahagún: "Y pensar que, en una de ésas, todo nuestro pataleo es para que no aparezca un video de Ahumada con los sahaguncitos".

Olga Wornat, autora del libro sobre Marta Sahagún, La jefa, también se refirió en Proceso (1427) a esta versión: "Respecto al videogate circulan versiones creíbles de personajes muy cercanos al poder, entremezclados en el barro de un México que camina, sin conciencia, al filo del abismo. Una de ellas habla de la extraña -y no tan extraña- vinculación entre los hijos de Marta de Fox (La jefa) y Ahumada. En cuestiones de negocios, se entiende.

"Fue Jorge Fernández Menéndez -en su columna Razones, publicada el 9 de marzo en el periódico Milenio- quien se aventuró a dar más detalles sobre estos "negocios" de Ahumada con los hijastros de Fox: "Con uno de ellos, Ahumada tendría un negocio inmobiliario de construcción de viviendas de interés social en León, Guanajuato".

Lo cierto es que, antes del escándalo, la prensa leonesa publicó profusamente una fotografía en la que aparece el hermano del presidente, Cristóbal Fox, charlando amigablemente con el empresario argentino. Al fondo se distingue el escudo del equipo León sobre la fachada de un edificio.

Al parecer, la imagen fue captada el 9 de marzo del año pasado. Ese día -refiere la prensa-, Cristóbal sostuvo un encuentro privado con Ahumada, en las instalaciones del Club Empress, lugar donde entrena el equipo de futbol. Al final de la charla que se prolongó durante dos horas y a la que también asistió el entonces candidato a alcalde Alaniz Posada, sólo se dijo que se habló de cuestiones deportivas.

En otra fotografía que circuló en los medios, aparecen sonriendo Ahumada y un hijo de Marta Sahagún: el joven empresario Manuel Bribiesca. Los acompaña el afamado publicista Carlos Alazraki. Observan un partido, en el palco de Ahumada en el estadio del León.

Alazraki no quiere hablar sobre esta reunión. A través de su secretaria, Patricia de la Serna, se negó a conceder una entrevista al reportero, con el argumento de que fue sólo un encuentro casual. Sin embargo, el empresario Roberto Zermeño, quien en 2002 vendió a Ahumada el club León, ha dado algunas pistas que ayudan a comprender las verdaderas intenciones que Ahumada escondía con la compra del equipo.

-¿Por qué Carlos Ahumada se involucró en el futbol mexicano? -le preguntó a Zermeño el reportero Raúl Ochoa. Y Zermeño le respondió enfático: "Porque pensó que comprando al equipo León se haría amigo de Vicente Fox, que le va al León, así como de los panistas de Guanajuato. Imaginó que si se enrolaba con los políticos, no con el presidente Fox, volvería a corromper soltando dinero para que le dieran obras. Este amigo encontró muy bien el caminito, que le funcionó y lo hizo rico”.

Reveló también Zermeño que Ahumada llegó al extremo de ofrecerle cargos políticos: "Me dijo que lo que se me ofreciera, pero no me interesó porque yo milito en el PRI... No sabía lo pillo que era, pero si alguien me lo hubiera advertido, olvídese de que hiciera tratos con un delincuente" (Proceso 1433). ¿Qué tanto se relacionó Ahumada con los Fox y los políticos locales? Éste es el interrogante a aclarar.

Hasta el momento, ya se han descubierto algunos apoyos de Ahumada a la campaña presidencial de Fox. El pasado 25 de marzo, Bernardo Bátiz, procurador de Justicia del Distrito Federal, dio a conocer facturas y videos en los que se demuestra el apoyo de las empresas de Ahumada a la campaña foxista.

Por ejemplo, una videograbación muestra a simpatizantes de Fox enfundados en playeras del Grupo Quart, durante un mitin realizado en junio de 2000, frente al monumento a Manuel J. Clouthier. A un lado se aprecia una camioneta propiedad de la misma empresa. Pese a estas evidencias, Fox y el PAN negaron haber tenido vínculos con el controvertido empresario (Proceso 1430).

Ya en León, terruño de los Fox, Ahumada impulsó la campaña del panista Alaniz Posada. Le prestaba el estadio de futbol para que realizara proselitismo político: se coloreaban las gradas de azul y se obsequiaban boletos de entrada a los simpatizantes, a quienes además se les regalaban playeras y gorras con el logotipo del PAN.

Alaniz Posada ganó la alcaldía de León y agradeció así el apoyo de Ahumada: "Sí, sí me ayudó, en el sentido de dejarme ir al estadio. Pero no recibí un centavo. "A Fox, sin embargo, le irritaron las recientes declaraciones de Leonel Godoy, en las que vincula a su familia con Ahumada. El viernes pasado -durante su viaje por Europa-, el mandatario instó al PRD a que presente una denuncia si es que tiene pruebas al respecto.