AMLO dice que después de la reforma al Poder Judicial podrían seguir cambios en la fiscalía

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Si se avanza con la reforma al Poder Judicial, se podría seguir con cambios en las fiscalías, indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Dijo que se trata de un proceso en el que lo más necesario es limpiar al Poder Judicial, “porque está completamente echado a perder y es necesario, indispensable, por la corrupción que predomina”.

El mandatario federal de nuevo expuso ejemplos de cómo actúan los jueces: “En un mes dejan en libertad al hermano del jefe del grupo de Jalisco nueva generación, un juez, en 24 horas. El hijo de uno de los de… Santa rosa de Lima, el hijo, 24 horas afuera y así. En el caso de los delincuentes de cuello blanco, si hay influencia, salen”.

También se quejó de que “fueron capaces de anular por completo una reforma del poder legislativo, dos magistrados, sí hace falta un cambio al Poder Judicial. Ellos alegan que actúan así porque los ministerios públicos hacen mal su trabajo, no integran bien las carpetas y sí, puede ser. Siempre se ha utilizado eso como excusa”.

Ante un hecho así afirmó que “un juez tiene que tener sentido común, juicio práctico. No se va a dar cuenta de qué personaje se trata, si está mal integrada la carpeta y es un asunto de tecnicismo que no va al fondo por qué no se repone el procedimiento. No dice ‘oye, está mal esto, por qué usa como excusa para liberarlo, porque no puso bien la dirección o se equivocó en la hora”.

En diversas ocasiones, desde hace más de un año, al mandatario federal se le plantearon ejemplos del deficiente desempeño de las fiscalías, incluida la General de la República, pero en todas salía en su defensa y acusaba directamente siempre al Poder Judicial.