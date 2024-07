EU y UIF sancionan a lavadores de dinero chinos y mexicanos ligados al Cártel de Sinaloa

WASHINGTON (apro).-En una trabajo de colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, el gobierno de Estados Unidos sancionó a presuntos lavadores de dinero chinos y mexicanos ligados al Cártel de Sinaloa.

La Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, informó que los sancionados son, el mexicano, Diego Acosta Ovalle y los ciudadanos chinos; Tong Peiji y He Jianxuan.

La acusación que justifica las sanciones aplicadas por la OFAC sostiene que Acosta Ovalle, fugitivo en México, se encarga de recolectar y esconder dinero procedente de la venta de drogas, especialmente las elaboradas con fentanilo; a nombre del Cártel de Sinaloa.

Para el caso de los dos ciudadanos de China, el Departamento del Tesoro explica que estos dos operan dentro de Estados Unidos lavando activos ilícitos ligados al Cártel de Sinaloa, incluso anotan que Tong Peiji viajó en una ocasión a México para definir detalles para lavar dinero.

Formalmente Estados Unidos acusa al ciudadano mexicano y a los dos chinos de, involucramiento e intento de involucramiento para realizar actividades que han contribuido y que poseen un riesgo significativo en la proliferación internacional de producción de drogas ilícitas.

Our sanctions disrupt the flow of money that drug cartels rely on to traffic fentanyl and conduct other illegal activities. By cutting off the cartel leaders from their money, @USTreasury makes it harder for them to bring deadly fentanyl to our streets. — Secretary Janet Yellen (@SecYellen) June 20, 2024