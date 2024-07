Fernández Noroña revela lo que le pidió a Sheinbaum tras su reunión

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, reveló que lo único que le pidió a virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, en su reunión que sostuvieron la semana pasada, fue conocer la oficina presidencial.

En sus redes sociales, el diputado petista explicó que hasta ahora no ha tenido la oportunidad de conocer la oficina Presidencial.

“Yo le pedí algo, le dije, oye compañera presidenta si te quiero pedir algo, que ahora que estés en Palacio (Nacional) me invites a conocer la oficina del Presidente, no la conozco, a esta hora, a esta fecha sigo sin conocer el despacho a la Presidencia de la República, me dijo nombre sí, claro", reveló.

El legislador también dijo que ella le pidió que le “ayude” con una tarea política y no con un cargo público.

“No se habló de cargo, ni nada, responsabilidades de gobierno, me planteó como dije saliendo una tarea que como dije saliendo, que no es un cargo, es una tarea, que seguro realizaré”, explicó.

Además, el diputado dijo que confirmó algo muy importante, que tiene comunicación directa con la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum y que no estará “enchinchando”.

Hoy se cumplen seis años del triunfo de nuestro movimiento que llevó al compañero presidente @lopezobrador_ a la máxima responsabilidad política del país. — Fernández Noroña (@fernandeznorona) July 1, 2024

“Y hubo otra cosa muy importante, para mí lo más importante, se confirmó que tengo comunicación directa, yo no la voy a “enchinchar, yo no la voy a “enchinchar” nunca, sino hay algo importante, realmente importante no la voy a enchinchar, yo sé lo que es eso”, resaltó.

Fernández Noroña afirmó que se quedará como senador y no ocupará un cargo en el gabinete de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ya que ese fue el acuerdo.