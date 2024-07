Implementan Plan DN-III para atender a damnificados por lluvias en el Estado de México

TOLUCA, Edomex. (apro).- Este fin de semana el Ejército Mexicano puso en marcha el Plan DN-III en Chalco, Hueypoxtla, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán y Chimalhuacán para atender a los damnificados por las lluvias de los últimos días.

Horacio Duarte, secretario general de Gobierno, anunció este lunes que la gobernadora Delfina Gómez instruyó la aplicación de recursos del Fondo Estatal de Desastres para las familias afectadas y, con el propósito de conocer las necesidades, la Secretaría de Bienestar estatal realizará un censo. Aunque el Fondo tiene cien millones de pesos, Duarte Olivares afirmó que se cuenta con los recursos suficientes para hacer frente a la contingencia.

“Como ustedes saben hay un fondo que afortunadamente no se ha usado mucho y de ahí tenemos recursos suficientes y necesarios. Pero más allá del monto, lo que sí quiero reiterar es que la gobernadora no pondrá límites, si el fondo alcanza y si no, seguramente de recursos ordinarios, pero vamos a apoyar a las familias”, aseguró.

A partir de este lunes, la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo supervisa permanente los canales del Río San Martín y del Río Maravillas, desbordados en días pasados; y en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se tapará la fisura del Río Amecameca, para evitar mayores afectaciones a la población.

La mandataria mexiquense recorrió la zona afectada en Chalco para supervisar la atención brindada a la población, donde instruyó la habilitación de un comedor comunitario y un albergue temporal. Informó que cerca de 900 elementos de los tres órdenes de Gobierno han sido desplegados en el territorio para auxiliar a la población afectada.

A Chalco se asignaron 50 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y 150 integrantes de la Policía estatal para atender la contingencia en San Martín, Pueblo Nuevo y Los Héroes I, donde implementaron labores de limpieza y apoyo a las familias mexiquenses afectadas.

La Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) continúa los trabajos de limpieza, retiro de lodo y basura con el apoyo de un minicargador, dos camiones de presión-succión hidroneumáticos tipo Vactor, un camión tipo cisterna y 20 elementos del Grupo Tláloc.

Con el apoyo de personal de Agua Limpia se realizaron trabajos de lavado y desinfección de cisternas en Colina el Molino y Barrio San Pedro en el municipio de Chimalhuacán. En tanto, la Secretaría de Salud estatal ha realizado acciones de saneamiento básico, medicina preventiva y consulta de primer nivel, envió una unidad móvil, entregó material de limpieza como escobas, palas, mechudos y jaladores.

También aplicó vacunas contra el tétanos y la difteria, hepatitis y de neumococo; entregó miconazol en crema, Vida Suero Oral, albendazol, metronidazol, cubrebocas y gel antibacterial, entre otros; y dispuso de 17 brigadas médicas en las unidades habitacionales San Martín Cuautlalpan, Pueblo Nuevo, Villas Chalco 3 y Villas de San Martín.

La administración mexiquense recordó que en la zona aledaña se encuentran los Centros de Salud de Cuautlalpan y Huexoculco, en los que se brinda atención médica a la población que lo requiera. En Colina el Molino y Barrio San Pedro del municipio de Chimalhuacán se realizaron trabajos de lavado y desinfección de cisternas, con apoyo de personal de Agua Limpia.

La CAEM y la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo informaron que, en Cuautitlán, Valle de Chalco y Chalco se registran avances significativos en los trabajos de limpieza, retiro de lodo y desinfección.

Precisaron que en el fraccionamiento San Blas, ubicado en Cuautitlán, elementos del Grupo Tláloc realizan un censo de las cisternas afectadas en la calle Cerrada de Rancho Nuevo para planificar y ejecutar las labores de limpieza, desinfección y abastecimiento de agua.

Todavía en la colonia Santa Cruz del municipio de Valle de Chalco, específicamente en la calle Norte 13 entre Oriente 3 y 4, se reportaron encharcamientos debido a la saturación de pozos de visita en el área.

Personal de la CAEM dispuso de un equipo hidroneumático para realizar un sondeo exhaustivo en la línea de drenaje, pues el Organismo Operador municipal no dispone del equipo necesario para este tipo de intervención.

En el fraccionamiento Pueblo Nuevo en el municipio de Chalco, el personal de la CAEM realiza operaciones de acarreo de lodo en el estacionamiento de una plaza comercial ubicado a la entrada de la unidad habitacional.

Para estos trabajos se desplazó un minicargador y un camión tipo volteo; mientras que el Odapas de Chalco colabora con una retroexcavadora. Además, se ejecutan labores de limpieza y lavado de la vialidad principal, así como el retiro de lodo, con el apoyo de dos equipos hidroneumáticos, dos camiones de 3.5 toneladas y 17 elementos adicionales.