AMLO admite que faltó más diálogo y atención para evitar la extinción de Notimex

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que en la agencia de noticias Notimex faltó más diálogo y atención por parte de su administración.

El mandatario federal dijo que “se suple con lo que se hace con el manejo de los medios públicos, pero no es igual”.

Consideró que en el caso de la agencia se desató la confrontación “y no se pudo, quizá nos faltó más dedicación, más diálogo”, dice a pesar de todas las veces que se le planteó en la conferencia los problemas que indicaban los trabajadores en huelga y el mandatario afirmaba que debía resolverse entre ellos y quien dirigía la agencia.

En torno a la extinción del organismo público descentralizado Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, dijo que se compensó con la Financiera para el Bienestar.

“Las funciones de la Financiera Rural las asume Financiera para el Bienestar, los créditos y se toma la decisión de cancelar la Financiera Rural no porque no se quiera ayudar a los campesinos, sino para evitar actos de corrupción y quiebras en este tipo de instituciones. Esos fondos de Financiera rural pasan a ser manejados para Financiera para el Bienestar”.

La creación de esta financiera en su gobierno otorga créditos, recibe remesas “y está ahora cumpliendo con la función muy importante de que la gente de escasos recursos económicos pueda colocarlos ahí y le dan un mayor interés. Se evita lo fraudes, los engaños de las llamadas cajas de ahorro que son fraudulentas y es una institución que se está consolidando”.

El mandatario federal afirmó que “lo fundamental son quienes representan las instituciones, porque puede ser una institución muy noble, cómo no va a ser una institución noble Petróleos Mexicanos, pero sí impera la corrupción, les diría que hasta el modelo neoliberal tiene algunos elementos válidos, criterios válidos, cuidar que no se gaste más de lo que ingresa a la hacienda pública, eso es eficaz, es certero, no se puede gastar más de lo que se tiene de ingresos.

Si no se cuida el manejo de deuda, recordó, el presupuesto cada vez se va a dedicar más a pagar intereses de deuda y no al desarrollo del país, obras de inversión. “Sí hay cosas del modelo neoliberal que son válidas”, pero se tiene que cuidar que no haya corrupción.