La Sección 22 del SNTE-CNTE en Oaxaca rechaza a Mario Delgado como titular de la SEP

OAXACA, Oax. (apro).– La Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE) rechazó la designación de Mario Delgado Carrillo como secretario de Educación Pública en el gabinete de Claudia Sheinbaum porque fue el encargado de presentar la “criminal” reforma educativa de Enrique Peña Nieto y ser vocero de Claudio X. González, principal enemigo del magisterio democrático.

A este rechazo se sumó la presidenta estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Perla Woolrich Fernández, quien afirmó que en el sector educativo “no debe de estar un tipo que se ha caracterizado por ser un tramposo, un mañoso, allegado directo y consentido del presidente Andrés Manuel López Obrador”.

Y agregó que el actual presidente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) es un político que no conoce la materia para el ejercicio profesional de los maestros, sin embargo, a la presidenta electa Claudia Sheinbaum no le importa la educación al designar a uno de los suyos, aunque no sepa nada, es decir, se impone la lealtad más que el conocimiento.

Por su parte, el magisterio de Oaxaca fijó una posición política ante la designación del titular de la SEP, en la que manifiesta su desacuerdo porque Mario Delgado Carrillo fue participante activo en la imposición de la reforma laboral-educativa de Peña Nieto, que continúa lacerando los derechos laborales de los trabajadores de la educación al mantenerlos en un régimen de excepción laboral.

La Sección 22 considera que la designación de Mario Delgado al frente de la SEP es una afrenta al magisterio democrático.

El experredista fue el encargado de presentar la criminal reforma en el Senado, además de ser el más entusiasta en las redes sociales a la hora de promoverla, lanzando vergonzosos mensajes para defender el término utilitarista de “calidad educativa”, así como las evaluaciones continuas contra los profesores, siendo así el vocero de Claudio X. González, principal enemigo del magisterio democrático.

Luego de exigir que la SEP sea tratada con responsabilidad, en la cual se designe a una persona con formación pedagógica, con visión humanista y sobre todo que conozca la realidad educativa de Oaxaca y el país, advirtió que “nos mantendremos vigilantes y en alerta ante las acciones de la próxima administración en los temas educativos”.