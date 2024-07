“No me tienen tan contento los del Poder Judicial”: AMLO sobre costos de la energía eléctrica

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “No me tienen tan contento los del Poder Judicial”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador al referir el tema de los costos de la energía eléctrica.

“No me tienen tan contento los del Poder Judicial porque ellos -y que me digan si no- por defender a empresas extranjeras cancelaron la ley eléctrica que era para beneficiar a los consumidores mexicanos y no les importó”.

El mandatario federal reprochó que pese a esos antecedentes, “ahora hacen como que nada más es un capricho de nosotros o una venganza, no, no es mi fuerte la venganza, yo no odio, nada más que no olvido”.

Insistió en que ahora está a debate si es necesaria la experiencia entre quienes aspiran a ser juez, magistrado o ministro.

“Claro que es importante la preparación, pero la integridad, que la persona sea incorruptible, que tenga principios, ideales, que resista las tentaciones del poder, del dinero y sí los hay”.

Afirmó que cuando se habla de la experiencia, “yo ahí tengo mis dudas, porque entre más experiencia, aprenden también más trucos, más mañas. En cambio, un joven que está saliendo, ilusionado, un idealista del derecho, con deseos de impartir justicia, de no corromperse, es una garantía”.

Cuestionó por qué no darle la oportunidad a los jóvenes a quienes concibe como una hoja en blanco, tiene ideas más frescas, además de que se interesa en saber y conocer más, sobre todo porque se trata de purificar la vida pública, y consideró que la gente mayor tiene una manera de pensar y de ser preconcebida.

“En determinada edad es muy difícil que se logren los cambios, tengo anécdotas muy buenas de padres con hijos (…) La gente mayor, ya tenemos una idea ya más hecha, ya es un camino más trillado el que hemos andado; el joven no, el joven está deseoso de aprender, de buscar lo nuevo, no se deja manipular, incluso conozco casos de otro tipo donde los jóvenes se rebelan a los padres y dicen no y hay muchos papás que son autoritarios y mamás también, que los corren”.

Para exponer un ejemplo, el jefe del Ejecutivo Federal leyó la carta del exsecretario de Estado de Estados Unidos, Robert Lansing, dirigida a William Randolph Hearst, de febrero de 1924.

Dicho documento cita: “México es un país extraordinariamente fácil de dominar porque basta con controlar a un solo hombre: el presidente”.

En ella se concluye: “Tenemos que abandonar la idea de poner en la Presidencia mexicana a un ciudadano americano, ya que eso conduciría otra vez a la guerra. La solución necesita de más tiempo: debemos abrirle a los jóvenes mexicanos ambiciosos las puertas de nuestras universidades y hacer el esfuerzo de educarlos en el modo de vida americano, en nuestros valores y en el respeto del liderazgo de Estados Unidos. México necesitará administradores competentes y con el tiempo, esos jóvenes legarán a ocupar cargos importantes y eventualmente se adueñarán de la misma Presidencia. Y sin necesidad de que Estados Unidos gaste un centavo o dispare un tiro, harán lo que queramos, y lo harán mejor y más radicalmente que lo que nosotros mismos podríamos haberlo hecho”.