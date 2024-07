Rubén Moreira da su respaldo a Alejandro Moreno y se lanza contra sus críticos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, afirmó su respaldo a Alejandro Moreno si decide ir por la reelección como presidente nacional del PRI.

En entrevista en el Senado de la República, el legislador argumentó que las voces que están en contra de los métodos de elección dentro del partido tricolor surgen porque, en sus nuevas reformas, dejarán atrás lo que ellos construyeron.

“Sí usted me pregunta que si estoy con Alejandro Moreno, yo estoy con Alejandro Moreno y no estoy con ellos, porque en la asamblea se dispuso otra cosa, lo que se dispuso es que empiece otra reflexión nacional que termine en otra asamblea nacional sobre el rumbo claro del partido, y el que puede llevar eso es Alejandro Moreno, yo estoy con él, si alguno de ellos se quiere sentar a competir con él, adelante, no creo que tenga posibilidades.

“La asamblea nacional determinó varias cosas, la primera y más importante, yo creo que la causa de tensión, es haber eliminado en nuestro ideario el tema del neoliberalismo, porque eso ha hecho que los grupos más conservadores dentro del PRI estén generando este tipo de cosas, ellos no tienen con quién jugar la presidencia del partido, ni están acostumbrados a ir a elecciones de la base, estaban a costumbrados a una elección directa desde Los Pinos” detalló.

El líder parlamentario enfatizó que las voces que se han alzado es por su molestia por dejar atrás el neoliberalismo y por tomar otra postura económica.

“El problema es que la asamblea nacional decidió que le diéramos una patada al neoliberalismo y que vamos recuperar nuestra alianza con los profesores, con los obreros, con los campesinos, a ellos eso no les gustaba, a ellos les gustaba otro tipo de postura económica”, explicó.

Posteriormente arremetió contra algunos priistas que han criticado la dirigencia de Alejandro Moreno frente al PRI.

“La elites que teníamos están acostumbrados a no batallar, cómo es posible ver al señor Francisco Labastida hablar como habla, cuando fue el peor candidato que tuvimos, el peor, cuando después de haber perdido en su estado, en Sinaloa se alió con gobernadores distintos al nuestro, cuando no ha dicho nada de la violencia en su estado, ellos hacen disputa dentro del PRI, pero fuera no critican a nadie… a mí lo que me gustaría de mi amigo Manlio recordará cómo llegó él y con todo respeto me gustaría verlos a todos ellos criticar a sus gobernadores”, detalló.