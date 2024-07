Sheinbaum niega que el gobierno de AMLO desatendiera a víctimas de la violencia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Claudia Sheinbaum Pardo, virtual presidenta electa, rechazó que no ha habido atención a las víctimas de violencia y desaparición en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, como lo denunció ayer la organización Artículo 19 México.

“Tampoco estoy de acuerdo en que no ha habido atención a las víctimas en el gobierno del presidente López Obrador, aquí ha venido de secretaria de Gobernación, de la Comisión de Víctimas… a todas las víctimas las vamos a apoyar, pero hay que también poner cada cosa en su lugar”, dijo.

Noticias Relacionadas Artículo 19 convoca al diálogo a Sheinbaum para frenar la violencia contra los periodistas

Así reaccionó la exjefa de gobierno de la Ciudad de México ante una parte del contenido del informe “Derechos pendientes: informe sexenal sobre libertad de expresión e Información en México” que ayer presentó Artículo 19, en el que asegura que 40% del total de las desapariciones de personas reportadas desde 1965 ocurrieron en la administración del tabasqueño.

Cuestionada este miércoles al respecto, reaccionó:

“Yo creo que hay que diferenciar muy claramente entre lo que eran los gobiernos del pasado y de dónde venía la represión, y la violación a la libertad de expresión y de prensa. Y sin minimizar digamos, las víctimas de violencia, de inseguridad en México”.

La morenista trató de explicar: “Es distinto, porque una cosa es que haya un asesinato del Estado en contra de un periodista, una desaparición o, en menos medida, digamos, porque obviamente no son comparables, pero la censura que viene del Estado. Y otra cosa son víctimas que tienen que ver con inseguridad; una inseguridad que ya saben desde cuándo viene, etcétera, y que hay que seguir construyendo la paz y la seguridad de nuestro país”.

Según dijo, eso le tocará a su gobierno a partir del 1 de octubre, “y es importante que se haga esta diferenciación”.

Entonces, rechazó el informe: “Tampoco estoy de acuerdo en que no ha habido atención a las víctimas en el gobierno del presidente López Obrador, aquí ha venido de secretaria de Gobernación, de la Comisión de Víctimas”.

Sheinbaum Pardo reveló que la mañana de este miércoles la visitó la saxofonista María Elena Ríos, víctima de ataque con ácido, “porque ayer tuvo una audiencia y estaba muy preocupada porque fueran a liberar a su agresor”. Recordó que está protegida por un mecanismo del gobierno federal y soltó: “Evidentemente hay una parte que le corresponde al Poder Judicial, en este caso de Oaxaca, que tiene que actuar con justicia”.

Luego, dijo “obviamente, la vamos a apoyar siempre, como una víctima de violencia por ser mujer; y a todas las víctimas las vamos a apoyar, pero hay que también poner cada cosa en su lugar”.

Y aunque no mencionó directamente al reporte presentado ayer por la organización, aseguró: “También los objetivos políticos de un reportaje (sic), que también se valen, no digo que no se valgan, pero también hay que ponerlos cada uno en su lugar”.

Libertad de prensa… y crítica

En la conferencia, Proceso preguntó a la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, si, en el contexto de la violencia contra periodistas en México, tiene una propuesta para mejorar el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos.

“Ya lo tendría que trabajar Rosa Icela, que va a estar en Secretaría de Gobernación, pero vamos a hacer lo que sea necesario para proteger a los periodistas y a las periodistas. Tienen que tener la certeza de su seguridad para poder ejercer la libertad de expresión y la libertad de prensa”, contestó.

–¿De crítica, también?

–De crítica, por supuesto. Ha habido más crítica, yo en eso estoy de acuerdo. También es importante el derecho de réplica del gobernante o de la gobernante.