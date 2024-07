“No soy objetivo”: esto dijo AMLO sobre Luisa María Alcalde

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no es objetivo para opinar sobre la conveniencia de que Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, dirija Morena a nivel nacional.

Aunque dijo que todos tienen derecho a aspirar a ese cargo y aclaró que no es propaganda, difundió un video en el que se ve a Alcalde cantar para promover a Morena, en 2012.

“No soy objetivo, imagínense que estuvo de joven, la cuestionaban, cuando estábamos empezando organizó a los jóvenes, ella y otras compañeras y compañeros, era muy difícil, no tienes por ahí…”, dijo previo a solicitar la difusión donde sale Alcalde.

“Que conste que no es propaganda, todos tienen derecho a participar, pero ya que me preguntan yo doy mi opinión, si acaso los culpables son ustedes. No tienes un video donde sale en un camión” y al terminar el video expresó que “es nostálgico porque es del 12, tiene 12 años”, cuando, dijo, no tenían cómo hacer campaña.

El presidente consideró que Luisa María Alcalde “ha hecho un extraordinario papel todo el tiempo, yo la invité a participar como secretaria del Trabajo, es representante de los jóvenes” y contó la anécdota en la funcionaria federal, cuando fue diputada federal, le informó sobre una votación en el Legislativo para privatizar las playas.

“Ya habían logrado en comisiones ponerse de acuerdo para pasar al pleno una ley y modificar el artículo 27 para entregar las playas a privados, no quiero decir aquí, porque ahorita está metido en una polémica, quién era el promotor de esa iniciativa. Y le digo por ningún motivo si es necesario tomen la tribuna”.

Después recordó que “quien va a decidir… yo para entonces a lo mejor ya no voy a estar aquí cuando hagan la elección y todos tienen derecho, igual y quién va a decidir la militancia, los ciudadanos”.

Siempre, dijo, defenderá que la decisión de estos cargos o candidaturas se hagan mediante encuesta.

“Yo fui el promotor de las encuestas, ayuda mucho porque evita choques, conflictos, divisiones y la encuesta cuando se hace bien es un reflejo apegado a la realidad, lo que la gente piensa. Claro si se hace mal, pues no. Pero si se hace bien sale exacto como piensa el pueblo, el margen de error es mínimo, eso está demostrado, lo tengo probado desde hace 20 años, no falla”.

Aseguró que así también se evitan problemas como la tentación del acarreo y que otros partidos busquen impulsar, mediante entrega de despensas y otras prácticas, a candidatos y posteriores dirigentes de partidos opositores para controlarlos.

“Autoridades de otros partidos en el gobierno quieren tener candidatos a modo de la oposición y los ayudan para que ganen, les dan despensas o les daban materiales de construcción para que ganaran a sabiendas de que iban a ser candidatos paleros y que el que iba a ganar era el candidato oficial del gobierno, el que quería el presidente municipal o el gobernador”, dijo.

En cambio, afirmó, en encuesta se va a un domicilio y se pregunta, incluso ahora hasta se lleva una urna y en secreto la gente deposita su boleta.

“Yo voy a defender eso siempre, es mejor, para mantener también la unidad. Claro que a los adversarios de cualquier partido lo que les conviene es que haya divisiones. Todo esto que está pasando de los partidos del bloque conservador, no me meto en eso, yo respeto lo que ellos están deliberando”.

Aprovechó para señalar que lo quieren involucrar con el hecho de que el “dirigente de un partido” es cercano a su instituto político.

“O al contrario de que ellos son los verdaderos opositores al gobierno, cosas así pero somos respetuosos y que haya debate, eso también no debe de sorprendernos. Es menos aburrida la vida, estar escuchando cosas que no se decían antes y ahora se dicen”.