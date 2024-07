AMLO avala nombramiento de Cárdenas Batel como jefe de la oficina de la Presidencia de Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- De nuevo, el presidente Andrés Manuel López Obrador opinó sobre otro nombramiento de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum; ahora, de Lázaro Cárdenas Batel como jefe de la oficina de la Presidencia, quien fue también parte del gobierno actual.

Más que destacar la experiencia del futuro funcionario de Sheinbaum o lo que aportó en la actual administración, el mandatario federal habló de su ascendencia: “Es parte de la historia de este país, nieto del general Lázaro Cárdenas, hijo del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, precursor de este movimiento democrático de nuestro tiempo, él es una gente con principios, honesto y también con mucha experiencia”.

Después, se enfocó, de nuevo, en dar su opinión sobre la capacidad de la próxima presidenta, una vez que concluya el proceso electoral.

“Sí fue una muy buena decisión de la (virtual) presidenta electa, que va a seguir sorprendiendo porque es muy buena. Va a ser una extraordinaria presidenta, digo que va a llegar a ser la mejor presidenta de México, es muy sensible, muy inteligente, honesta, conoce bastante sobre cuestiones de ciencia, tecnología, ingeniería, administración pública. Viene de la lucha social, desde jovencita, la primera mujer presidenta”.

Esas consideraciones, dijo, lo tienen muy contento y por eso se irá tranquilo.

“Además, imagínense lo que es la responsabilidad de entregar el mando a quien va a continuar con el manejo de los asuntos públicos, no cualquiera. A parte de la corrupción, nos ha afectado mucho en México la improvisación. Han llegado a ser presidentes gentes que no conocen la historia de México”, dijo.

Añadió que han sido personas que “no le tienen respeto al pueblo, mucho menos amor al pueblo, cómo no va a haber fracasos así, pero si se trata de personas como Claudia que están formadas, que conoce la historia, que tiene ideales, principios, sensible, no. Es una dicha enorme, entonces yo por eso estoy muy contento (…) Que quede en buenas manos por eso estuvo muy bien lo de Lázaro ayer”.