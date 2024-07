Cada vez son menos los migrantes mexicanos indocumentados en EU. ¿Por qué?

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La migración mexicana indocumentada en Estados Unidos va en declive, de acuerdo con el reciente estudio de un think thank con sede en Washington.

El Instituto de Política Migratoria (Migration Policy Institute) publicó este jueves un informe en el que establece que la población inmigrante mexicana no autorizada en EU se ha ido reduciendo en más de 15 años.

En 2022, el número de connacionales con situación migratoria irregular en la Unión Americana ascendió a 5.1 millones, lo que representa un 34 por ciento menos que el pico de 7.7 millones alcanzado antes de la recesión económoca de 2008-2009.

“La disminución continuó en 2022, aunque a un ritmo más lento que en años anteriores, con la población de inmigrantes mexicanos no autorizados cayendo en aproximadamente 75 mil desde 2021”, destacó el MPI.

En contraste, cada vez es mayor el número de migrantes no autorizados en EU que llegan desde otros países y otros continentes.

?? The US unauthorized immigrant population increased to 11.3 million as of mid-2022, according to our latest estimates



Increases in some nationalities are being partially offset by the continuing decline in the Mexican unauthorized populationhttps://t.co/LyPgSmR1yO pic.twitter.com/4HoEfxuYDV