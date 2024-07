“Mentirosos, corruptos, no tienen pruebas”: AMLO explota contra resoluciones del Tribunal Electoral

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que concluyen que el presidente Andrés Manuel López Obrador violó la ley electoral por su injerencia en las pasadas elecciones, así como la de violencia política en razón de género, respondió que no tienen fundamento.

A los magistrados del Tribunal los llamó: “Mentirosos, corruptos, sostienen que presionamos, que yo presioné a la gente para que votara en favor de la presidenta electa”.

Pese al señalamiento puntual de la autoridad electoral, el mandatario federal insistió en negar la comisión de esos actos durante varias conferencias en Palacio Nacional.

“Hasta ahora lo que han resuelto no tiene ningún fundamento, no es que no puedan castigarme por ser un asunto administrativo es que sencillamente, claramente están mintiendo, están falseando la realidad, no tienen pruebas”, dijo.

Por estas conclusiones consideró que “seguramente estos magistrados son del bloque conservador porque así era antes, todos estos organismos estaban manejados por conservadores, reaccionarios, por gente que llegaba ahí recomendada por los que se sentían dueños de México (…) están cundidas las instituciones de gente que tiene un pensamiento conservador y servil, porque no hay pruebas de nada”, dice.

Incluso dijo a los asistentes y a todos quienes ven la conferencia, que les consta que no es como señala el tribunal.

“Tan es así que a ustedes les consta y le consta a todos los que ven la mañanera, ¿qué campaña hice yo a favor de Claudia Sheinbaum, candidata de Morena? ¿Qué hice para ofender a la candidata Xóchitl Gálvez? En una ocasión hasta tergiversaron lo que yo planteé”.

Pese a la aclaración de la autoridad electoral de que no se trata de las palabras que haya utilizado sino de la idea que transmitió en torno a la candidata de la oposición.

También justificó que “se atrevieron a manipular lo que expresé de la señora Xóchitl y por lo general nunca la mencioné, hagan un estudio de todas las mañaneras, cuántas veces hablé de ella”.

Que se muestre dónde están las pruebas, pidió, aunque el tribunal señaló cuáles fueron las declaraciones y las conferencias en las que se violó la ley electoral. El presidente también apuntó que aún falta una última instancia sobre estas resoluciones.

Dijo que es algo parecido a lo que hizo la periodista Anabel Hernández, “que inventó que yo estaba recibiendo dinero o que recibí dinero en el 2006 del narcotraficantes”.

Al señalar que los magistrados están como opositores, los señaló por las características del conservadurismo: Muy hipócritas, muy corruptos y muy autoritarios, “fachos, son partidarios de la mano dura, lo quieren resolver todo por la fuerza. Es una corriente de pensamiento que ha existido por los siglos de los siglos, es algo nuevo. Se mantienen, pero son como sus elementos. Esto es sin matices”.

El jefe del Ejecutivo Federal sentenció que “ojalá todo esto vaya cambiando” y amagó de nuevo con la reforma al Poder Judicial.

“Por eso hace falta la reforma al Poder Judicial, una sacudida, una zarandeada, una zamarreada y ¿Quién lo puede hacer?, el pueblo, el mejor método es el democrático, que el pueblo elija a los jueces para que sea en serio”.