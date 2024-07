Presidente de la Canainpesca denuncia intereses detrás del asesinato de Minerva Pérez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Miller Alexander Longoria, presidente de la Cámara Nacional de las Industrias Pesqueras y Acuícolas (Canainpesca), señaló que el asesinato de Minerva Pérez no fue aislado: “Es un tema general de la industria”.

“Necesitamos que se atiendan las causas de la problemática, no nada más poner parches, este problema no es aislado, este no es un problema de un asesinato, es una ejecución que trae atrás de esto un tema muy delicado de ilegalidad, de intereses que han sido tocados, o que pudieron haber sido tocados por parte de la institución”, declaró en entrevista con Aristegui Noticias.

Denunció que la industria pesquera ha sufrido de violencia en los últimos años, pero nunca en el nivel que experimentan actualmente y que se dio a conocer con el asesinato de Minerva Pérez, presidenta de la Canainpesca de Baja California.

“Esto es algo que jamás habíamos experimentado, vivido en el sector pesquero, hemos tenido problemas de inseguridad durante mucho tiempo, de diferentes formas, de diferentes lugares, pero estos niveles en el que están las cosas, jamás lo habíamos tenido”.

Destacó que, en una reunión con las autoridades, se les informó que hay pesca ilegal hasta en el 40% de la producción en México, lo que evidencia que “la ilegalidad en México ha tomado niveles altos”.

La Canainpesca ha exigido a las autoridades el esclarecimiento del asesinato y la condena a los responsables que mantienen a la industria en un ambiente de violencia.

“Estamos exigiendo a las autoridades correspondientes el pronto esclarecimiento de los hechos y que se haga justicia (…) que tome medidas inmediatas, efectivas para detener la ola de violencia que aqueja a los que nos dedicamos a esta industria, a este sector”.

Minerva Pérez, presidenta de la Canainpesca de Baja California fue asesinada el 9 de julio en un ataque directo en la delegación El Sauzal de Rodríguez, en el municipio de Ensenada, Baja California, había denunciado pesca ilegal, cobro de piso y extorsión en la transportación y distribución.