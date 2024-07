Se entrega chofer de Didi implicado en la muerte de Paola Bañuelos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Sergio Daniel Gutiérrez Solórzano, conductor del vehículo de la aplicación de transporte Didi, principal sospechoso en el caso de la muerte de Paola Bañuelos, localizada sin vida en un terreno agreste y alejado en el municipio de Mexicali, Baja California, se entregó a las autoridades de Sonora.

En un video que circula en redes sociales, el sujeto, quien cuenta con antecedente por violencia familiar, dijo que había huido de Baja California por supuestas amenazas y dijo que no le habían permitido defenderse.

Gutiérrez Solórzano, originario de Ciudad Obregón, Sonora, realizó una transmisión en vivo desde dicha localidad y declaró que se entregaba voluntariamente a la fiscalía de la entidad.

“Me vine por miedo. No me han dejado ni defenderme ni declarar y he tenido varias amenazas.

“¿Cómo voy a presentarme a una ciudad donde me están amenazando a mí y a mi familia? Vengo a presentarme para que dejen en paz a mi familia y se me lleve el juicio que se me tenga que llevar”, dijo.

Sergio Daniel Gutiérrez Solórzano se entregó voluntariamente ante la Fiscalía General del Estado de Sonora



Antes de entregarse, dijo que lo hacía por las amenazas recibidas y temor a ser linchado



Dio a entender no ser responsable del hecho pic.twitter.com/kMUj053nRD — La Marla Sabrina (@lamarlasabrina) July 12, 2024

Sergio Daniel dijo que lo están señalando “por una desaparición” y reiteró que ha recibido amenazas por el caso.

Tras sus palabras, el joven fue tomado del hombro por un elemento de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), para ingresar a las oficinas, según se aprecia en el video.

Semanario Zeta, en Baja California, documentó que el joven se encuentra acusado desde el año 2021 por el delito de violencia familiar, en agravio de su expareja sentimental, quien lo denunció por una agresión mientras se encontraba a bordo de un vehículo.

Y que el miércoles tenía una cita para audiencia en el Centro de Justicia, sobre estos hechos, aunque finalmente no se presentó.

Anuncia gobernadora controles más estrictos

Durante la jornada del jueves, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda realizó dos publicaciones en su sitio oficial de redes sociales, alusivas al caso de la universitaria Paola Bañuelos.

En el primero, publicado alrededor de las 16:00 horas, expresó que “como madre de una niña de 11 años” compartía profundamente el dolor y la tristeza que embargan a la familia de la joven, además de que habían aplicado los protocolos ante la desaparición de la joven.

También que había instruido a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y al Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS) de Baja California que implementarán “de inmediato” un esquema para la evaluación y supervisión exhaustiva de los perfiles de los conductores de plataformas digitales de transporte.

“Aunque estas plataformas son responsables de la selección de su personal, como gobierno no seremos indolentes ante esta tragedia y exigiremos controles estrictos para asegurar la tranquilidad de todas las personas que utilizan estos servicios”, enfatizó.

Bajacalifornianos, les informo que Sergio Daniel “N”, persona de interés en el crimen contra Paola Andrea Bañuelos Flores, se encuentra en manos de la justicia.



Tras huir de Baja California, fue localizado en Obregón, Sonora, derivado de un operativo encabezado por la Fiscalía… — Marina del Pilar (@MarinadelPilar) July 12, 2024

Para las 18:53 horas, la mandataria estatal informó que Sergio Daniel es “persona de interés en el crimen contra Paola” y que “se encuentra en manos de la justicia”.

“Tras huir de Baja California, fue localizado en Obregón, Sonora, derivado de un operativo encabezado por la Fiscalía General del Estado en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora. En estos momentos, Sergio Daniel “N” será trasladado a nuestro estado para continuar con la investigación. No descansaremos hasta lograr justicia”, según concluyó en su mensaje Marina del Pilar.