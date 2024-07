"Afortunadamente no se asesinó al expresidente Trump": AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-En las contiendas electorales no debe haber violencia, la decisión de quién va a gobernar tiene que darse de manera libre y en paz, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador luego del atentado contra el candidato estadounidense Donald Trump.

También especuló lo que habría sucedido en caso de que se llegara al asesinato del exmandatario.

“Afortunadamente no se asesinó al expresidente Trump, eso a lo mejor sí nos hubiese afectado, generado mucha incertidumbre en Estados Unidos y en el mundo, es algo aterrador y de mucho impacto, una convulsión. Los que se acuerdan, lo vivieron cuando el asesinato del candidato Colosio, había mucha tristeza en el país y miedo, mucha incertidumbre”, dijo.

Consideró que el asesinado de un dirigente tiene mucho impacto en la relación dentro de la vida publica y política del país y tiene trascendencia mundial. También recordó que eso ya sucedió en Estados Unidos, con el atentado al expresidente Ronald Reagan y el asesinato del exmandatario John F. Kennedy y de su hermano Robert, así como del luchador social Martin Luther King.

“Ojalá eso se aleje, que no se presente en ningún país. Eso es lo que nosotros deseamos y que no haya odio”, dice.

Describió que la información la recibió durante una gira con la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, quien fue la primera en verlo en las redes sociales y aunque no sabía lo sucedido, consideró que fue el primero en condenar el hecho.

“Estábamos en una gira y terminando y acto en compañía de la (virtual) presidenta electa ella en su teléfono vio la imagen, todavía inicial, y ya buscamos más, eran los primeros minutos y ya vimos que había pánico y me tocó ver, observé en el primer video que el expresidente Trump antes de ir al suelo se tocó la oreja y ya de inmediato pues expresamos, no había información suficiente pero condenamos el hecho. Pusimos sea como sea porque no sabíamos, cómo nadie sabía, reprobamos este atentado. Afortunadamente no asesinaron al expresidente, sí a otra persona y también al tirador”.

El mandatario de nuevo condenó el acto: “Desde luego que es algo reprobable, nada que signifique violencia se puede justificar, la violencia es irracional y no ayuda, no resuelve, no beneficia, al contrario, la violencia enrarece el ambiente político y produce miedo desconfianza. Además es muy inhumana porque en política podemos ser adversarios, pero no enemigos. Y en las contiendas nos podemos dar trato de adversarios a vencer, no de enemigos a destruir”.

Añadió que “por eso condenamos este hecho y sí, fuimos los primeros en manifestarnos, posiblemente en todo el mundo, me refiero a autoridades, a gobiernos”.

También consideró que en política tiene que haber confrontación política porque eso es democracia, así como polarización.

En el pasado proceso electoral de 2024, en México hubo al menos 12 candidatos asesinados, de acuerdo con información oficial del gobierno federal mexicano, más el reporte de más homicidios de aspirantes y políticos en este contexto.