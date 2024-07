AMLO promueve continuidad de Zoé Robledo, Ruy López y Svarch en gabinete de Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Aun con los anuncios de que funcionarios del actual gobierno repetirán gestión en el sexenio de Claudia Sheinbaum; ahora, el presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó a tres integrantes más de su gabinete, “sería un desperdicio”.

El presidente respondía a un caso de negligencia médica en el Seguro Social, -hecho que sucedió en sexenios anteriores- cuando dio, una vez más su opinión en torno a la próxima mandataria, Sheinbaum.

“Qué bien que se eligió a quien va a dar continuidad a la transformación, que es una mujer extraordinaria, honesta, sensible”, después habló de las probabilidades de que más funcionarios de su gobierno continúen en el siguiente, aunque no ha habido anuncios al respecto de quien tomará la decisión.

Al consultarle si es un tema que ya platicó con su sucesora, respondió: “No, no, no, yo no hablo de eso, pero es un desperdicio, tienen un nivel académico”.

Preguntó a cada uno:

-¿Tú qué nivel académico tienes?, consultó a Ruy López Ridaura, actual subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

-Doctorado en salud pública, respondió.

-¿Zoé?

-Maestría en derecho, respondió Zoé Robledo, actual director general del IMSS.

-¿Y tú, Alejandro?

-Soy especialista en medicina interna y Maestro en Salud Pública, dijo Alejandro Svarch, titular de Cofepris.

Ante las respuestas, el presidente López Obrador, remató: “¿Dónde lo van a agarrar?, como dirían en mi pueblo”.