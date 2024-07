Kenia López valora si contiende por la dirigencia del PAN

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La senadora del PAN, Kenia López Rabadán, no descartó registrarse para competir por la dirigencia nacional del partido blanquiazul.

En el Senado de la República, la legisladora enfatizó que Acción Nacional tiene que corregir y mejorar para no arrepentirse después, además de que México necesita una oposición inteligente, honorable y trabajadora.

“Yo estoy valorando si participo para ser la próxima presidenta del PAN, si mi decisión es sí, por supuesto se los comunicaré. Y hoy estoy segura que en el PAN no necesitamos división.

“En el PAN lo que necesitamos es un entendimiento claro del mandato que nos dio la ciudadanía y de nuestra responsabilidad por hacer de este México un país mejor.

“Si no reflexionamos, si no corregimos, si no mejoramos, será algo de lo que nos vamos a arrepentir, los panistas me refiero. Y yo creo que este México necesita una oposición. Yo creo que México requiere una oposición inteligente, honorable, trabajadora, y ese es el PAN”, explicó.

Además, la senadora dijo que al interior de su partido necesitan hacer una autorreflexión para corregir y seguir representado a los diez millones de mexicanos que votaron por el partido blanquiazul, lo que, afirmó, los pone como la segunda fuerza electoral en el país.

“Para nosotros es necesario sí hacer un ‘mea culpa’, saber en qué nos equivocamos, corregir eso en lo que nos equivocamos, pero también representar a casi 10 millones de mexicanos que votaron por nosotros, 10 millones de mexicanos. Es obvio que somos la primera fuerza de oposición. Es obvio que somos electoralmente la segunda fuerza en este país”, detalló.