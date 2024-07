Si se va a elegir a jueces por voto popular que también se elija a secretarios de Estado: Ministro Aguilar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El ministro de la Corte, Luis María Aguilar, consideró que si se aprueba la reforma judicial que implica elegir por voto popular a magistrados, jueces y ministros, debería aplicarse el mismo criterio y seleccionar por ese método a los secretarios de Estado.

En apariencia, abundó, es una solución muy democrática la elección de jueces, magistrados y ministros, pero “en verdad es en perjuicio de la calidad de la justicia”, y por ello –dijo-- no debe ser aprobada, porque además “rompería con el sistema democrático que representa el Poder Judicial en general”.

Aguilar insistió en que la elección por voto popular llevaría al sistema de impartición de justicia a personas que adquieran compromisos políticos con quienes les den apoyo en sus campañas.

“Y si tienen compromisos, ya no son independientes, y si ya no son independientes no le sirven al pueblo de México”, subrayó y recalcó que se debe apoyar a personas por su calidad y no por simpatía o respaldo político.