Aprueban la “Ley Paola Buenrostro” que tipifica y castiga el transfeminicidio

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con un voto en contra del PAN, 45 a favor y una abstención, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó en una sesión extraordinaria la “Ley Paola Buenrostro”, encargada de tipificar y castigar el delito de transfeminicidio, con penas de 35 hasta 70 años de prisión.

Diversos colectivos de la comunidad trans y LGBTTTIQ+ calificaron este jueves como un día histórico, pues el Congreso capitalino aprobó el dictamen para reconocer el delito mencionado, debido a que representa un ejercicio de violencia de género contra grupos de atención prioritaria.

Lo anterior a pesar de que los diputados panistas, América Rangel, Diego Garrido y Frida Alcántara, votaron en contra.

En la sesión, el diputado que promovió el dictamen, Temístocles Villanueva, del Grupo Parlamentario de Morena, apuntó los pendientes que quedan para las legislaciones que atañen a este sector de la población:

“El reconocimiento jurídico a infancias trans y a las identidades no binarias, dejó esta Legislatura triste de no haber podido lograr su votación en el Pleno, pero no me queda duda que estos dos temas son temas medulares”.