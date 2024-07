Con reforma al Poder Judicial no se va a despedir a jueces: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Con la reforma al Poder Judicial no se va a despedir a jueces porque además podrían tener pase automático para la elección; afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, al mismo tiempo que aseguró que si se van a paro “no pasa nada” porque quienes hacen todo el trabajo son los secretarios.

“También no se les va a despedir. Ellos van a participar, tienen derecho, pase automático a ser candidatos pero el pueblo va a decidir si han actuado con rectitud o no, esa es la reforma”, afirmó.

En torno al amago de paros por parte de trabajadores del Poder Judicial, el presidente López Obrador respondió: “Tienen todo su derecho, vivimos en un país libre. No afecta, miren, quienes hacen el trabajo realmente son los auxiliares, se llaman secretarios”.

Afirmó que son quienes presentan los proyectos, “por lo general los jefes esos llegan tarde, se van a comer a veces ya ni regresan, tienen ahí equipos que son los que están haciendo todos los proyectos. Muchos se dedican a las relaciones públicas, a recibir mis abogados famosos, de trajes carísimo, joyas, engominados, sus amigos de los despachos y los que hacen el trabajo son sus ayudantes”.

En caso de que paren, “¿dónde están ahora? De vacaciones. Se avientan un mes de vacaciones, ¿quiénes se quedan? Pues sus ayudantes, por eso no pasa nada y sí la reforma es necesaria”.

También pidió que no se utilice como pretexto que son amenazados si no se deja en libertad a un delincuente, incluso les advirtió: “Pues si hay amenaza, pide que te cambien, pide que te protejan. ¿No quieres riesgo? Dedícate a otra cosa, pero si eres juez no puedes actuar por amenaza y dejar en libertad a un presunto delincuente. Además no uses eso como excusa cuando está de por medio el dinero”.

Otro pretexto, dijo, es que está mal integrada la carpeta de investigación.

Esas situaciones, afirmó, también las conocen los ministros porque “si lo supieran estarían más sensibles y más dispuestos a aceptar que urge una reforma al Poder Judicial, sobre todo los de la academia”.

Si el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, “está proponiendo que no haya pretextos, excusas, y que la justicia sea rápida, que haya justicia pues estoy de acuerdo porque esto es lo que pasa”.

En torno a su afirmación de que no pasa nada en un paro de integrantes del PJ, recordó que previo a las elecciones lo que consideró una provocación fue un paro de policías. Expuso lo que él sugirió.