Migrantes mexicanos responden a Trump: No le robamos a nadie su empleo

MILWAUKEE (apro).- Donald Trump, JD Vance y líderes republicanos, han usado a la Convención Nacional de su partido que se celebra en Milwaukee, Wisconsin, como el púlpito de denuncias para criminalizar a los inmigrantes mexicanos y de otros países tratándoles de violadores, terroristas, asesinos narcotraficantes y rateros de empleos.

“Somos trabajadores, no le robamos a nadie su empleo”, comentó una señora empleada en la zona de comida del supermercado mexicano, “El Rey”, que se encuentra a unos 5 kilómetros de distante del Foro Fiserv; sede de la Convención Nacional del Partido Republicano.

La señora que platicó con Proceso que no quiso dar su nombre porque dice tiene miedo de los republicanos la busquen, es apenas una pequeña muestra del pánico y la indignación que le causa a los migrantes mexicanos las acusaciones infundadas y ofensas que les hace Trump.

El exmandatario y Vance, su compañero de fórmula y candidato a la vicepresidencia, aquí en Milwaukee han remachado la retórica del discurso segregacionista y la criminalización de los inmigrantes.

La señora mexicana que trabaja en El Rey, preparando comida, al igual que otros clientes que se encontraban en el súper mercado, comentaron a Proceso que además de que están trabajando en Estados Unidos, también aportan al desarrollo económico del país en el que los criminalizan.

“A mí no me gusta la política ni la sigo ni la veo, pero sí sé que Trump no nos quiere y que dice que somos unos pinches asesinos y rateros, da miedo, y si gana (la presidencia) y nos persigue, que nos agarre, ya que me tendré que ir. ¡Vale madres!”, dijo otro mexicanos cliente del Rey.