Apagón de Microsoft genera caos en los aeropuertos de México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La falla en el sistema de ciberseguridad CrowdStrike provocó caos en los principales aeropuertos de México que presentaron cancelaciones, retrasos y aglomeración de usuarios en sus salas.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT) informó la activación de los protocolos de seguridad para apoyar a las aerolíneas que se vieron afectadas por la falla en el sistema de Microsoft.

Detalló que la falla no causó ninguna afectación en los radares y sistemas de navegación aérea en México debido a que el país utiliza sistemas propios protegidos contra interferencias externas.

Señaló que, en conjunto con la Agencia Federal de Aviación (AFAC) implementaron las medidas para agilizar la salida de los vuelos que reportaron fallas, los aeropuertos informaron vía redes sociales de las fallas y las medidas a seguir por los usuarios.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) recomendó a los viajeros vía X que se mantuvieran en contacto directo con sus aerolíneas para conocer la situación de sus vuelos.

Por su parte, el Aeropuerto Internacional de Monterrey pidió a sus pasajeros llegar con mayor tiempo de anticipación y mantener comunicación con sus aerolíneas. La cuenta oficial del aeropuerto reposteó la publicación de VivaAerobus donde informaba de la cancelación de vuelos internacionales y la de Volaris que requería a los clientes llegar con mayor anticipación.

El Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT) informó que el sistema se restableció a las 12 del medio día, pero que aún se presentan demoras en los vuelos, por lo que solicitan la paciencia y comprensión de los pasajeros.

Medios locales informaron que el Aeropuerto Internacional de Veracruz también presentó problemas en los vuelos, por lo que había personas varadas en las instalaciones, misma situación reportó el medio Posta Yucatán que contabilizó 4 cancelaciones y 24 retrasos en el aeropuerto de Mérida.

El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) que opera los aeropuertos de Guadalajara, Tijuana, Mexicali, Hermosillo, Los Mochis, Aguascalientes, Guanajuato y Morelia notificó en su cuenta de X que la falla afectaba a sus aeropuertos, por lo que exhortaba a los pasajeros a mantenerse en contacto con sus aerolíneas y a ser pacientes.

De acuerdo con medios locales, el Aeropuerto Internacional de Puebla presentó retrasos en los vuelos y no contemplaba la cancelación de ningún vuelo hasta las 12 del medio día, misma situación se vivió en el Aeropuerto Internacional de Villahermosa que reportó retrasos de hasta 40 minutos en sus vuelos.

Con información de Iván Cadena, se sabe que el Aeropuerto Internacional de Cancún reportó 26 vuelos cancelados y 136 retrasos, mientras que las aerolíneas United Airlines, Spirit, Sun Country y Viva informaron que sus sistemas ya operan con normalidad.

Los aeropuertos de Ciudad Juárez, Culiacán y Tampico también reportaron problemas por las fallas de Microsoft, no detallaron vuelos atrasados o cancelados y se limitaron a pedir la llegada con anticipación de los usuarios.

Satya Nadella, CEO de Microsoft explicó que ayer CrowdStrike realizó una actualización que impacto en los sistemas globales. Aseguró que están trabajando en conjunto para proveer a los clientes de una guía técnica y soporte para restablecer los sistemas.

Yesterday, CrowdStrike released an update that began impacting IT systems globally. We are aware of this issue and are working closely with CrowdStrike and across the industry to provide customers technical guidance and support to safely bring their systems back online. — Satya Nadella (@satyanadella) July 19, 2024

Por su parte George Kurtz presidente de CrowdStrike aseguró que la falla no se debió a un problema de seguridad o a un ciber ataque y que los datos de los clientes se encontraban protegidos.

“Entendemos la gravedad de la situación y lamentamos profundamente el inconveniente y las interrupciones. Estamos trabajando con todos los clientes afectados para asegurarnos de que sus sistemas operen y puedan ofrecer sus servicios a sus clientes”.

Today was not a security or cyber incident. Our customers remain fully protected.



We understand the gravity of the situation and are deeply sorry for the inconvenience and disruption. We are working with all impacted customers to ensure that systems are back up and they can… — George Kurtz (@George_Kurtz) July 19, 2024