Cofepris busca desmantelar un monopolio de medicamentos dentro de la propia institución

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Alejandro Svarch, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), explicó la operación de un falso monopolio de medicamentos dentro de la institución.

En la mañanera del 16 de julio, el titular de la Cofepris expuso la existencia de una red de corrupción que llevaba gestándose y trabajando durante los últimos 19 años. “Una silente, pero muy nociva red que se fue gestando en la regulación sanitaria de nuestro país al menos en los últimos 19 años y que después de un largo trabajo técnico de auditoría forense logramos descubrir”.

Señaló que, a su llegada, la Cofepris estaba dirigida bajo intereses particulares y con poca transparencia, para explicar la red de corrupción utilizó la alegoría de la existencia de tres sótanos dentro de la institución en los cuales “han encendido la luz”.

El primer sótano es “el manejo discrecional de solicitudes de empresas en un oscuro archivo físico”.

El segundo “era una vigilancia basada en la extorsión y la omisión”.

El tercero “era la operación directa de la corrupción para autorizar de forma legal el ingreso de precursores químicos.

Destacó que este tipo de prácticas “frenan importantemente la diversidad de investigación y por lo tanto la producción de nuestros medicamentos genéricos”, estos medicamentos están hechos con la misma sustancia activa que los fármacos originales y representan un ahorro de hasta el 70% para los mexicanos.

Aclaró que aún no pueden hacer público el nombre de las y los implicados, pues la Cofepris ha emprendido las denuncias correspondientes para que los responsables enfrenten la justicia.

La creación de este falso monopolio se basaba en la sobrerregulación para algunas empresas y las autorizaciones a modo para otras, lo que se traduce en facilitaciones y retraso de solicitudes de competidores que daría como consecuencia menor acceso a medicamentos y mayores precios, situación que impactaba al sector público y privado.

“Al ser el único laboratorio autorizado para la investigación de genéricos, esos podían elevar los precios de estos medicamentos muy por encima de los costos de operación o muy por encima de los límites razonables de ganancias”.

La Cofepris ha implementado tres acciones para combatir esta red, como primer paso se hizo pública la problemática y se informó a las empresas involucradas, también emprendieron un proceso de reevaluación inmediata para las empresas que resultaron afectadas e indicó que este problema “viene desde el 20042”.

La tercera acción radica en la “investigación y corrección de estas acciones”, informó que se tomarán todas las medidas jurídicas y se presentarán las denuncias correspondientes contra los que resulten responsables dentro y fuera de la institución. Este trabajo lo hacen de la mano de la Secretaría de Marina y su órgano interno de control.

Para evitar que un “ejercicio de discreción y colusión” se repita en la Cofepris, se publicará una guía de los criterios internos, incluirán los laboratorios autorizados en el informe quincenal, revisarán las autorizaciones otorgadas por el personal y transmitirán las sesiones del Comité Técnico de Evaluación para las autorizaciones de los laboratorios.

Informó que la red de corrupción que tardó 20 años en operar sería destruida en menos de una semana, lo que traería un beneficio a la población ya que habría mayor disponibilidad y acceso a medicamentos.

Aprovechó el espacio en la conferencia mañanera del presidente para “abrir la puerta” a cualquier sector, persona o empresa interesada en ampliar la oferta de la metadona, el cual es un medicamento sintético para tratar la desintoxicación de los pacientes dependientes de opioides u opiáceos, ya que en México solo existen 3 registros del medicamento a nombre de una misma empresa.

Concluyó la conferencia enfatizando en que la corrupción no tiene cabida en la Cofepris. “En Cofepris no existe lugar para los favoritismos ni los vetos regulatorios, la regulación sanitaria no tiene matices, o cumples o no cumples, eso es lo que marca nuestra toma de decisiones”.