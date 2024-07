El AICM, entre los mejores 45 aeropuertos del mundo, según AirHelp

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se encuentra en el lugar 45 de un ranking, con un puntaje de 7.93: 8 en puntualidad, 7.7 en opinión del cliente y 8 en comida y tiendas.

AirHelp publicó su ranking de los mejores aeropuertos del mundo, en el que aparecen tres aeropuertos mexicanos.

AirHelp Score is out! ????

Here are the top airports of 2024:



??Doha Hamad Airport - 8.52/10

??Cape Town Airport - 8.50/10

??Nagoya Chubu Airport - 8.49/10



Visit our website to see the full list (including the WORST!) of global airport rankings -> https://t.co/vsbZd41LzA