El Poder Judicial “libera delincuentes”, acusa Claudia Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante las críticas de que, con la reforma al Poder Judicial se le abrirá las puertas a abogados de la delincuencia organizada, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que es “falso” y acusó que, por el contrario, hoy el Poder Judicial “libera delincuentes”.

Además, dijo que no se opone a la elección escalonada de jueces, pero sugirió que se debe revisar dicha propuesta.

“¿Qué me dicen de estos dos casos que presenta el presidente en las ‘¿mañaneras’, de la liberación de los familiares de dos de los grandes narcotraficantes que se conoce que están involucrados? El Poder Judicial de hoy ya no solo invade las competencias del Poder Legislativo al anular leyes que son aprobadas por el Legislativo, con argumentos de procedimientos, ni siquiera con argumentos de fondo, sino que, además libera delincuentes”, dijo la morenista.

Luego, reviró a los críticos de la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador de reformar al Poder Judicial:

“Es falso que se vaya a dar entrada a jueces que protegen la delincuencia, pero ¿qué está pasando hoy? Que se liberan a delincuentes graves, que hay pruebas y no se habla de eso del actual Poder Judicial”.

Según la exjefa de gobierno de la Ciudad de México, en los dos foros que, hasta ahora se han realizado sobre la reforma, “hay muchos abogados y personas dedicadas al derecho, a la justicia que están de acuerdo en la elección de jueces” por voto popular.

Y mencionó la propuesta de que la elección de éstos sea escalonada. Al ser cuestionada si está de acuerdo con ello, agregó:

“Hay que revisarlo, vamos a esperar a que vengan todas las propuestas de estos diálogos y hay que revisarlo, ¿no? No me opongo, pero hay que revisarlo, si es factible, si no es factible”.

La morenista consideró que, tras el cálculo del Instituto Nacional Electoral de que la elección de jueces podría costar siete mil millones de pesos, consideró: puedes estar haciendo elecciones cada tres meses”.