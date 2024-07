En su quinto aniversario, AMLO pide a la Guardia Nacional ser ejemplo de honestidad

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– En el quinto aniversario de la Guardia Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a sus elementos a que no caigan en la tentación de cambiar valores por ambición, al destacar que tienen el 75% de la confianza de la ciudadanía mexicana.

“Ya tenemos esta nueva corporación, la Guardia Nacional, que es una corporación profesional, aprobada por los mexicanos. En la última encuesta que vi del Inegi ya el 75% de los mexicanos le da su confianza a la Guardia Nacional. Sigamos así y no caigamos en tentaciones. La felicidad no es dinero, no es acumular riquezas, no es acumular bienes materiales, ni títulos, ni fama”, y que la felicidad verdadera es estar bien con uno mismo, con la conciencia y con el prójimo.

“Nunca olviden que es preferible heredar a los hijos pobreza, pero no deshonra. La Guardia Nacional tiene que ser un ejemplo de honestidad, una organización incorruptible para que de esa manera se siga garantizando la paz y la tranquilidad en nuestro país”, afirmó.

En una ceremonia en Campo Marte, el mandatario federal destacó que, aunque se tienen frutos en detenciones o en el saldo de muertes, de las que cada vez hay menos jóvenes, se llevará tiempo. “Estamos empezando”.

Garantizó que “va a haber continuidad con cambio, va a continuar la transformación y esto se va a consolidar como una estrategia para garantizar la paz y la tranquilidad, lo que es el lema de la Guardia Nacional, ‘justicia y paz’, porque la paz es fruto de la justicia”.

Foto: Monserrat López

En las cifras oficiales que presentan, dijo, hay disminución en la incidencia delictiva, con excepción de la extorsión.

“Pero hay disminución en homicidios, que nos ha costado bastante porque quedaron en activo y protegidas las bandas de la delincuencia organizada, pero ahí vamos avanzando y ya hay menos homicidios que cuando llegamos al gobierno”, indicó.

Se tiene que cuidar, reiteró, que no aumente el consumo de drogas y que se fortalezcan los valores morales y espirituales.