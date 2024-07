No hay necesidad de que renuncie Norma Piña, dice AMLO; descarta concertacesión

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que no hay necesidad de que nadie renuncie, ni siquiera la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, porque la reforma al Poder Judicial se debe hacer sin negociaciones.

“Eso es de tiempo de la corrupción y del autoritarismo, no debe haber ese tipo de negociaciones. No es una concertacesión, como era en la época de Salinas”, por lo que cuestionó “para qué negociar”, porque no es como decir “si yo renuncio se podría aceptar que se queden los ministros, magistrados y jueces, que no dejemos los cargos hasta dentro de tres años”, lo cual al final debe ser resuelto por la legislatura.

También dijo que “no es una cosa en contra de la señora Piña, ella llega ahí” con lo que consideró que es para procedimientos que “uno no puede aceptar, compartir, pero no sólo es ella, es una crisis del Poder Judicial”.

También consideró que “no hace falta que renuncie nadie, es nada más que continúe el debate sobre la necesidad de la reforma, hacer un buen análisis, un buen diagnóstico, ya nosotros presentamos una iniciativa de ley, que se revise, que se vean los tiempos, los procedimientos que se debe aplicar, que se fijen los tiempos para la elección y que se inicie el proceso, una convocatoria donde puedan inscribirse los candidatos”.

No se trata de hacer una estrategia de parches como se hizo con el expresidente Ernesto Zedillo, que “quitó a los ministros, eso se podría, nada más que no debe seguirse con esas prácticas, eso no ayuda... Negociado porque a todos les dio su pensión vitalicia, bono, todo. Él puso a los nuevos, ¿y que se resolvió? Nada”.

Los ciudadanos, afirmó, tienen un instinto certero y si van a participar jueces que han hecho buena labor, también serán buenos candidatos.

“Quienes no han actuado con rectitud y se han actuado por ambición al dinero y han actuado a favor de los grupos de intereses creados, de la delincuencia organizada o de cuello blanco, que no se sientan ofendidos si no los eligen”, al mismo tiempo felicitó a las y los integrantes del Poder Judicial “porque están entendiendo primero que hace falta la reforma, ellos lo saben. La gente del pueblo, la mayoría, está a favor de esta reforma, es como ir en contra de la mayoría”.

El mandatario federal criticó el término de “descafeinar” la reforma al Poder Judicial, que fue utilizado para intervenir sobre el tema. “Eso de descafeinar... No, no, qué descafeinada, ni qué nada. Sabor, fortaleza y aroma. ¿Qué es eso de descafeinado?”.