Sheinbaum cuestiona al juez que solicitó nombrar a ministros faltantes del TEPJF

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, acusó al juez Rodrigo de la Peza de actuar “políticamente” en su petición, como autoridad administrativa, de nombrar a los dos ministros faltantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que, con ello, éste pueda calificar la elección y emitir su constancia de presidenta electa.

En conferencia, la morenista aclaró que la entrega del documento de mayoría de votos en la elección del 2 de junio depende de dicho Tribunal. Recordó que hace seis años, Andrés Manuel López Obrador recibió la suya en agosto del 2018 y no había impugnaciones. En su caso, dijo, “no hay impugnación en términos de anulación o echar para atrás la elección, pero hay algunas impugnaciones, tiene que resolver el Tribunal. Entonces, ya serán los tiempos que ellos definan”.

Tras esa aclaración, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México cuestionó el actuar del juez De la Peza, a quien acusó de ser el mismo que “concedió efectos contra la Ley de Energía Eléctrica; es un juez que no es la primera vez que hace suspensiones frente a acciones que hace, sea el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo”.

Según dijo, la Constitución Política mexicana “claramente especifica que, en el caso electoral, el máximo organismo es el Tribunal Electoral y particularmente, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”.

Entonces, cuestionó: “¿Qué tiene que hacer un juez exigiéndole algo al Tribunal Superior de Justicia de la Federación en términos electorales? Un juez que antes ya había actuado en contra de decisiones del Poder Legislativo, es decir, un juez que actúa políticamente”.

Sheinbaum Pardo aseguró que, “hasta donde entiende”, se requiere solo un ministro más para poder calificar la elección presidencial. Y fue más allá en su crítica, al aclarar que, de acuerdo con la ley, los nombres de los dos ministros faltantes los manda al Senado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), presidida por Norma Piña, a quien la morenista, igual que el ejecutivo federal, ha criticado en diversas ocasiones.

¿Apoya juicio político a juez?

Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre si está de acuerdo con el juicio político contra el juez que anunció ayer la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, dijo:

“Cuando la secretaria de Gobernación dice ‘pues es que ya es juicio político contra un juez y además, al Consejo de la Judicatura’, es porque ¿qué tiene que estar haciendo un juez, y además, valdría la pena, ahora sí que como investigación periodística, vieran quién es este juez, dónde trabajo, quién lo formó?”.

De plano, la morenista ligó el tema para justificar la reforma al Poder Judicial: “por eso es importante la reforma Judicial y lo que se está discutiendo ahora en el Parlamento Abierto y la propuesta que se envió. No tendría por qué un juez de amparo, un juez de circuito, opinar sobre el tema electoral, está fuera de la Constitución. ¿Qué objetivo tiene nombrar a dos que son propuestos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación?”

-¿Entonces apoya usted este juicio político?

- A ver, yo lo que creo es que no tiene… o sea que se investigue, ¿cuáles son las razones de este juez? Y por eso, digo que tiene razón la secretaria en plantear este tema y que, a ver si el Consejo de la Judicatura evalúa a este juez que está completamente fuera de sus funciones.

Y ante la pregunta de si hay riesgo en la entrega de su constancia de mayoría, Sheinbaum Pardo fue enfática:

“No, no hay riesgo, no hay riesgo. No hay ningún riesgo porque, además, pues el pueblo de México fue muy claro y además no hay ninguna impugnación, pero el Tribunal va a decidir sobre Presidencia de la República, Senado, diputados, plurinominales, etcétera, etcétera.