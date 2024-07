Sheinbaum deja en suspenso si invitará a los hijos de AMLO a integrarse a su gobierno

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En suspenso dejó la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, la respuesta a la pregunta de si incluirá a alguno de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador en su gabinete de gobierno.

Este martes, en conferencia en el Polyforum Cultural Siqueiros, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México fue cuestionada sobre si, como el gobernador electo de Tabasco, Javier May, nombró secretario de Gobierno a José Ramón López Obrador -conocido como “Pepín”, hermano del presidente-, eso abre la puerta para que los hijos del Ejecutivo “estén más cercanos al proyecto y directamente en su equipo de trabajo”.

Tras pensarlo unos segundos, ella respondió en tono dudoso:

“Pues, por lo pronto no, no… Fíjense todavía no acabamos de nombrar a los secretarios y secretarias, eh y Bueno, Javier May tiene todo el derecho de formar su gabinete. Allá ayudaron a su campaña y es una decisión del gobernador de Tabasco que, por cierto, es un gobernador que tiene casi 80% de apoyo popular, es inédito”.

La prensa le insistió:

-¿Entonces descarta o todavía no descarta la participación de alguno de los hijos del presidente en su equipo?

-Estamos nombrando pues poco a poco, primero los… Ya sé que a Latinus le interesa mucho ese tema, eh, pero hay otros temas también prioritarios en la agenda”.

Los últimos dos jueves de junio, la morenista ha nombrado a 12 integrantes de su gabinete central, de los cuales seis son o fueron parte del gabinete presidencial de López Obrador, cuatro fueron sus colaboradores en la Jefatura de Gobierno de la CDMX y dos más provienen de institutos de investigación científica nacionales e internacionales.