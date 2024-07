Si Sheinbaum no hubiera ganado la elección habría enviado la banda presidencial: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-De no ser Claudia Sheinbaum a quien se le tuviera que entregar la banda presidencial este 1 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador la hubiera enviado, pero no la daría personalmente.

Así lo expuso durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, aunque dijo que tampoco quiere le pase lo que, afirmó, sucedió en la entrega de la banda presidencial a Miguel de la Madrid.

“Cuando salió el presidente López Portillo y entró de La Madrid, estaba en la entrega de la banda, y estaba el presidente López Portillo con su ayudante detrás, del Estado Mayor, y ya en eso se le pone la banda a Miguel de la Madrid y el que iba a ser jefe del Estado Mayor de Miguel de la Madrid y sus ayudantes empujan, empujaron así al jefe del Estado Mayor de López Portillo, y ya a partir de ahí ya”, dijo.

El jefe del Ejecutivo expresó: “Yo no quiero que me empujen, no, no y además esto es fraterno, pero así, como se lo estoy platicando, debe estar en la televisión, pero clarísimo. Entonces, al jefe del Estado Mayor de López Portillo le hicieron así, y ya se pone detrás de Miguel de la Madrid, quién sabe dónde terminó el pobre señor, esto es distinto”.

En el escenario de que “si hubiese sido otra situación (del triunfo electoral en las pasadas elecciones), quién sabe a lo mejor mandaba yo la banda, con un propio, pero no, esto es entre compañeros, amigos y conociendo lo que es la política”.

De nuevo consideró exponer su opinión en torno a la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, “sí es una mujer muy inteligente, muy sensible, va a ser una transición tersa, ordenada, fraterna, inédita”.