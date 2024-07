“No me intimida”: Ebrard responde a las críticas de Donald Trump (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El excanciller Marcelo Ebrard afirmó que el aspirante presidencial republicano de Estados Unidos, Donald Trump no lo intimida.

A través de su cuenta de X, Ebrard respondió a las descalificaciones emitidas por Trump en su contra.

“Cuando te insultan en campaña, como acaba de hacerlo el ex Presidente Trump, siempre hay un propósito electoral: ganar adeptos. Nunca aceptaré calificación de un candidato en el exterior. No me intimida. Defenderé los intereses de México con toda dignidad y firmeza”, señaló.

Agradezco profundamente el respaldo de la Dra. Claudia Sheinbaum , próxima Presidenta de México : https://t.co/BjtCz5luZX — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 21, 2024

A través de una segunda publicación agradeció a la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum el respaldo que le dio contra las declaraciones de Trump pues a través de la misma red social la morenista lamentó el “lenguaje soez” con el que el aspirante presidencial se refirió a Ebrard y afirmó que él será un gran secretario de Economía durante su administración.

“Lamento el lenguaje soez del expresidente Trump y desde luego discrepo de su opinión sobre @m_ebrard Para mí es uno de los mejores servidores públicos de México y será un gran secretario de economía de nuestro país, que nadie debe olvidar, es libre y soberano”, publicó Sheinbaum.

Lamento el lenguaje soez del expresidente Trump y desde luego discrepo de su opinión sobre @m_ebrard Para mí es uno de los mejores servidores públicos de México y será un gran secretario de economía de nuestro país, que nadie debe olvidar, es libre y soberano. https://t.co/o5cKRryh9V — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) July 21, 2024

Este sábado, durante un evento en Michigan, Trump criticó la política exterior de México y al excanciller Ebrard.

“Hicimos algo muy fuerte con México, cuando estaba construyendo el muro, les dije que necesitaba 28 mil soldados para que nos protejan mientras construíamos el muro, ellos decían que no y luego les dijimos que les íbamos a cobrar aranceles del 25% por cada carro que envíen a América y al siguiente mes subiría al 50%, al siguiente el 75% y hasta llegar al 100%”, relató.

“El representante del presidente (Marcelo Ebrard), porque el presidente de México era y es una excelente persona, vino y dijo que quería discutir esta iniciativa con el presidente de Estados Unidos y yo le dije que sólo le daría cinco minutos porque tenía cosas más importantes que hacer y vino a decir que con gusto nos darían los soldados gratuitamente. Nos dieron todo lo que yo quería, obtuve todo de México".

Inmediatamente después de las críticas hacia México, Trump hace referencia a una persona con IQ bajo: "entonces esta persona estúpida, con un IQ bajo, una persona con un IQ bajo, te garantizo que es el IQ más bajo, de 50 o 60, y está negociando contra Putin; presidente Xi, de China; Macron, de Francia (...)". Luego recordó cuando negoció con Macron por aranceles.

Esta frase se interpretó en redes sociales como si se hubiera referido a Marcelo Ebrard, sin embargo, en realidad se referia a Joe Biden, como lo documentan las notas de Politico, https://www.politico.com/news/2024/07/20/trump-michigan-rally-biden-00169964 y Michigan Live https://www.mlive.com/politics/2024/07/i-took-a-bullet-for-democracy-trump-tells-michigan-crowd-week-after-deadly-rally.html y otros medios estadunidenses.

Horas antes, durante la ceremonia Balance Económico sobre Desarrollo Industrial y T-MEC, realizada en San Luis Potosí este sábado 20 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó al aspirante presidencial como un “hombre fuerte, de carácter, pero también visionario” porque a pesar de no haber estado convencido de inicio, cambió de opinión y accedió a firmar el tratado.