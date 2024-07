Fiscalización divide al INE: fallas en sistema, descuentos en multas y otras irregularidades motivan receso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La espera de los resultados de fiscalización prevista para hoy, acabó mal. El desarrollo de los trabajos en el Instituto Nacional Electoral (INE) debió suspenderse por la vía del receso, luego de que los consejeros electorales advirtieran numerosas fallas en los reportes presentados.

La víspera, una proyección halagüeña de culminación de trabajos en la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del INE, fijaba el cálculo de irregularidades en unos mil 420 millones de pesos de multas para los partidos.

En la sesión del Consejo General, sin embargo, una serie de cuestionamientos al cálculo de multas, descuentos que de última hora anunció dicha unidad y malas prácticas en la comunicación de los informes, motivaron una discusión intensa que terminó dividiendo a los consejeros.

Un receso de cuatro horas fue acordado para subsanar lo que se pueda subsanar, entre otros motivos porque la UTF entregó de último minuto 60 proyectos que fueron directo al Consejo General, sin pasar por la Comisión de Fiscalización. El asunto fue advertido por la consejera Claudia Zavala y el consejero Jaime Rivera.

Entre esos proyectos había numerosas propuestas de disminución de multas, que la UTF justificó diciendo que de último momento los partidos involucrados subsanaron dudas.

Aun peor. Los partidos informaron que tuvieron problemas con el Sistema de Información de Fiscalización, no pudieron subir informes y eso se traduce en proyectos sancionatorios por algo que es responsabilidad del INE, de manera que durante la madrugada de este lunes, seguían llegando documentales.

El receso de cuatro horas acordado por mayoría se propone para que los consejeros con sus equipos puedan revisar la información de la UTF, a partir de lo cual podrían regresar a votar o no los proyectos.

Y es que, si bien hay errores, también irregularidades que no se pueden obviar, de ahí que el consejero Uuc-kib Espadas Ancona planteara que no es sostenible la idea de que los problemas en el sistema son el origen de las infracciones, es decir, que no se puede ignorar las infracciones amparándose en las fallas del sistema.