Esto dijo AMLO sobre el anuncio de Elon Musk de frenar la instalación de Tesla en México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El anuncio de Elon Musk sobre la pausa de la instalación de Tesla en México no es serio y aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se mantiene la confianza en que la planta llegue a Nuevo León, consideró que todo se trata de un plan para especular y generar ganancias.

“Esto la verdad no es serio porque no podrían hacerse los vehículos que se consuman en Estados Unidos en Estados Unidos. No es porque no tengan capacidad tecnológica y capital. Tienen una gran experiencia en producir automóviles, sino porque son muy altos sus costos de producción; entonces en Estados Unidos les afectaría a sus consumidores”, afirmó.

El mandatario mexicano consideró que “deben tener ellos otro plan de negocio o ya hicieron le negocio. Muchas veces estas empresas no producen, especulan. Dan a conocer una noticia y les va muy bien en las bolsas de valores, aumentan el precio de sus acciones y ya la producción pasa a segundo plano”.

Consideró que eso es un mal que se padece en estos tiempos en el mundo pero si no se da solidez al progreso y sin producción no se puede avanzar con pasos firmes.

“La especulación financiera no es realmente signo de prosperidad, es una forma de especular y de obtener dinero sin producir. Se acuerdan cuando aparecían empresas que hablaban que ya tenían la vacuna para enfrentar el Covid, daban a conocer la noticia y ganaban muchísimo. Subían sus acciones y no tenían nada, estafaban; es más, ni siquiera tenían experiencia en fármacos”.

Por esa razón el mensaje a la ciudadanía mexicana es “que no se crean mucho lo que se dice en las campañas” y que seguirá llegando la inversión extranjera.

El presidente López Obrador también reprochó que no se ha avanzado en la instalación de Tesla porque ya se lleva tiempo del anuncio.

Y recordó que “les hemos dado facilidades para que se invierta. También hay un dato irrebatible es cuando más inversión extranjera ha llegado a México en este tiempo”.

Al principio consideró que el anuncio de Musk es una decisión de esperar a que pasen las elecciones en Estados Unidos para iniciar la inversión de la planta automotriz en Monterrey.

“Ellos toman esa decisión, sostienen que como el presidente Trump habló de que no se iban a vender los carros que se produzcan en México en Estados Unidos quieren esperar a que pase la elección en Estados Unidos para ver si esto no les afecta en el caso de que ganara el presidente Trump, así lo entiendo y que se llevara a la práctica esta manifestación de que ya no se van a comprar en Estados Unidos carros que se produzca en México”.

Consideró que lo dicho en procesos electorales hay mucha pasión y retórica. “Se habla en demasía pero no sólo en Estados Unidos, en cualquier país donde hay elecciones. Ya cuando pasan las elecciones y se constituyen los gobiernos ya es otra cosa, por eso digo que no es serio”.