Reclaman trabajadores de carrera judicial: “Se actuó tarde” contra la reforma de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Con la posibilidad de irse a paro en caso de que la Reforma Judicial se apruebe sin cambios, la vocera de los trabajadores de carrera judicial del Poder Judicial de la Federación (PJF), Patricia Aguayo Bernal, consideró que se encuentran en medio de una disputa política a raíz de la decisión de la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña Hernández, de marcar una distancia con el Ejecutivo federal respecto de la independencia de los jueces.

En entrevista con Proceso, recordó que, durante la administración de Arturo Zaldívar, el presidente Andrés Manuel López Obrador podía intervenir en los asuntos de su interés con sólo una llamada, influencia que perdió una vez que Piña Hernández llegó a la presidencia de la Corte, contrario al interés del mandatario federal de que el relevo fuera la ministra Yasmín Esquivel.

Por ello, consideró que la propuesta de rasurar al PJF con la reforma judicial es una venganza de López Obrador contra Piña quien, señaló, “nunca aceptó someterse a los designios del presidente”, y los trabajadores de la institución quedaron en medio de la pugna entre ambos actores políticos.

“El ministro en retiro Arturo Zaldívar lo ha declarado, que cuando él salió de la presidencia de la Corte y llegó la nueva presidenta, la ministra Norma Piña, y ya no quiso dialogar con el presidente, pues entonces empezaron los desacuerdos.

“El mismo presidente dijo en una de sus mañaneras que, cuando había algún asunto delicado o de su interés, pues nada más le llamaba a Arturo Zaldívar para decirle: ‘Mira, cuida esto; mira, pues que pongan atención acá’; o sea, le daba línea y el señor Zaldívar lo obedecía ciegamente, y como la ministra Piña no quiso seguir bajo esa línea de intervencionismo por parte del Ejecutivo hacia las funciones del Poder Judicial, y empezó haciendo una declarativa de que los jueces y magistrados son independientes, pues eso molestó y, en un ánimo de venganza, pues el presidente busca cortarle la cabeza a la ministra Piña”, comentó.

Jamás pensaron en los trabajadores, quedamos en medio de sus pugnas personales.

Aguayo Bernal, quien actualmente ocupa el puesto de secretaria de Acuerdos en el Tribunal Colegiado en materia del Trabajo, reconoció que hubo preocupación entre los trabajadores del PJF por el largo silencio que guardó la ministra presidenta, Norma Piña, desde que López Obrador presentó en febrero último la iniciativa de reforma que establece la sustitución de los juzgadores federales por otros electos por voto popular, mismo silencio que rompió el 8 de julio último cuando ella llamó a dialogar al mandatario federal y a la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, criticó la respuesta del presidente y de Sheinbaum al llamado de la ministra Piña, y aseguró que los trabajadores aún confían en que la presidenta de la Corte defienda la carrera judicial.

“Ahora que la ministra presidenta ha pedido diálogo tanto con el presidente y con la doctora Sheinbaum, y que ellos respondieron ‘pues no, ¿sabes qué? nosotros ya no tenemos interés de dialogar contigo y, si quieres, ve a platicar con la secretaria de Gobernación porque nosotros ya no te vamos a atender’, qué grosería, qué falta de tacto dirigirse así a la titular de uno de los poderes del Estado; eso sí lo vemos muy mal, pero, bueno, finalmente ahorita ella está intentando dialogar, está intentando hacer un tipo de convencimiento. ¿Lo va a lograr?, no sabemos porque ese es el otro tema: no nos informan si están haciendo arreglos, convenios, si están llegando a algún tipo de concertación, y no lo informan porque ellos mismos saben que se puede caer cualquier negociación”, dijo.

Aguayo. La reforma, una "venganza". Foto: Montserrat López

Agregó que muy probablemente “están haciendo algo, no sabemos qué, pero sí creo que fue una actuación un poquito retardada inclusive en cuanto a los efectos que pudiera tener todo esto para la institución, se actuó de manera lenta pero bueno, esperemos que si se llega a lograr algo, ahora sí nos informen”.

Advierten paro

Para la base trabajadora del PJF, el diálogo ofrecido por la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, es una simulación pues en los foros organizados por la Cámara de Diputados ha habido incidentes en los que jueces y magistrados son obstaculizados para participar.

“Nos hemos dado cuenta que todo esto ha sido una gran mentira, una gran farsa, porque mira: no dejan entrar a veces a jueces y magistrados, a algunos les han apagado el micrófono cuando están hablando, a otros de plano no les dan el uso de la palabra cuando les toca y, además, ya ha habido declaraciones de legisladores en el sentido de que por más que vayan a hablar los jueces, los magistrados y los ministros en los foros, la reforma va a pasar como está propuesta, que no se van a escuchar sus opiniones, que no se van a tomar en cuenta sus voces; o sea, están empecinados en cumplirle un capricho más al presidente, entonces ¿en qué papel queda ese tema de los diálogos y los foros?, es una mentira, una pantomima que se están inventando”, denunció.

Por ello, explicó que los trabajadores acordaron hasta ahora que, si la reforma es aprobada sin cambios, como han afirmado los legisladores de Morena y aliados, irán a paro nacional.

“Vamos a esperar a que terminen esos foros, porque seguramente algo se podrá hacer; o sea, todavía guardamos la esperanza de que en algo se modifique, que algo puede pasar con el proyecto de reforma.

“Nosotros todavía tenemos la buena fe de pensar que en algo se podría modificar y, por eso, llegamos al acuerdo de que el último foro es el 8 de agosto (próximo), así que vamos a esperar a que terminen los foros y vamos a dar un tiempo prudente, pues esperando a ver qué anuncian, a ver qué deciden, a ver si hay algún cambio o algo que se les haya removido en su corazón a los legisladores y que decidan que, bueno, sí va a pasar, pero no exactamente como se redactó, sino con cambios.

“Estamos esperando eso todavía en el fondo de nuestras conciencias, si no pasa eso, es muy probable que nos podamos ir a un paro”, dijo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha afirmado que la reforma no afecta a los trabajadores del PJF, sino únicamente a los jueces, magistrados, ministros e integrantes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), de quienes se propone que salgan de la institución en 2025, cuando la ciudadanía elija por voto popular a sus sustitutos.

Sin embargo, Patricia Aguayo explicó que esto implica la eliminación de la carrera judicial, sistema en el que actualmente más de 90% de los trabajadores están cursando para, algún día, llegar a ser jueces o magistrados, razón por la que están contra la propuesta enviada por el presidente López Obrador.

Esa reforma no debe pasar como está, es un hecho que se debe reformar el Poder Judicial de la Federación porque hay problemas, como toda institución, hay problemas internos y son susceptibles de corregirse, de analizarse. Sin embargo, no es destruyendo a la institución, es detectando la problemática y dándole una solución puntual.

Temen golpe salarial

Otro punto de la reforma planteada por el presidente que preocupa a los trabajadores es el anuncio de la disminución de los salarios de los altos mandos para que no puedan ganar más que el Ejecutivo federal, pues a partir de esa retabulación todos los salarios de los demás trabajadores del PJF tendrán que ser ajustados.

“Estoy de acuerdo con que los ministros tengan unos salarios mucho más altos de acuerdo a sus funciones y a la altísima responsabilidad que tienen, lo mismo jueces y magistrados porque ellos exponen hasta su vida (…) por emitir una resolución en tal o cual sentido o porque no se han dejado intimidar por el crimen organizado; entonces, deben estar blindados con un sueldo decoroso.

“Todos los demás tenemos unos salarios acordes con nuestras funciones porque entramos a laborar a las nueve de la mañana y a veces salimos a las 12 horas, los compañeros de juzgados hasta las tres de la mañana por las cargas impresionantes de trabajo que tenemos”, detalló.

“En opinión del señor presidente somos millonarios y ganamos unos sueldos estratosféricos, pero eso no puede estar más alejado de la realidad y justo por eso es que nosotros, en un derecho legítimo de defensa de nuestro trabajo, de nuestro salario, del bienestar de nuestras familias, es por lo que no estamos de acuerdo con los términos en que se está proponiendo esta reforma al Poder Judicial de la Federación”.

El 26 de junio último, durante el primer foro de debate organizado por la Cámara de Diputados sobre la Reforma Judicial, Jesús Gilberto González Pimentel, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del PJF, indicó que la organización sólo permanecerá como observadora en el proceso legislativo, pues consideró que sus agremiados no serán afectados con la misma.

Aunque solicitó a los legisladores no acabar con la carrera judicial, la posición del líder gremial no fue bien recibida por los trabajadores, e incluso hay quienes han decidido renunciar al sindicato.

Ministra Piña. Defensa del Poder Judicial. Foto: Montserrat López

División interna

Además de la incertidumbre sobre lo que decidirá el Poder Legislativo, los trabajadores también quedaron en medio de una batalla entre los dos líderes sindicales del PJF que buscan, por un lado, no perder agremiados y, por otro, ganar adeptos, pero sin ninguna estrategia clara de defensa de los mismos.

“Si al señor secretario general del sindicato se le ocurre hacer declaraciones en el sentido de que no nos va a afectar la reforma, pues es bajo su lente, bajo su óptica obtusa que no quiere ver una realidad que nos está acechando y que nosotros sí la vemos, porque es nuestro trabajo de todos los días, es por eso que nos hemos apartado de las consideraciones del secretario general del Sindicato y nos hemos apartado de su movimiento.

“Hemos hecho un grupo libre de trabajadores que inclusive nos estamos desafiliando del sindicato porque no nos está ayudando, no nos está protegiendo y no está saliendo a dar la cara por nosotros”, dijo.

López Obrador. Consigna contra la Suprema Corte. Foto: Miguel Dimayuga

“Actualmente hay dos sindicatos en el PJF, cuya rivalidad se ha acentuado hoy por la coyuntura política en la que estamos inmersos y que ha dado como resultado que haya compañeros que, en repudio a la actividad de González Pimentel, renuncien a ese sindicato y se vayan con el otro, con una expectativa de que quizá este otro sindicato minoritario realmente cumpla las promesas de que van a dar la cara, que van a defender, pero no han dicho cómo. Lo único que han dicho es vénganse los que ya no quieran estar con Pimentel y acá vemos qué hacemos, pero no tienen una estrategia, ninguno de los dos tiene una estrategia de defensa y eso es muy triste”.