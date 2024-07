Reprochan a Salomón Jara actitud machista ante protesta simbólica de Ángeles Cruz en la Guelaguetza

OAXACA, Oax. (apro).- Redes de mujeres defensoras, organizaciones feministas y de periodistas, así como la comunidad artística repudiaron las agresiones contra defensoras de derechos humanos y los ataques contra la libertad de expresión durante la 95 edición de la “Guelaguetza”.

Y además reprocharon la actitud “machista”, “misógina”, “sexista” y “discriminatoria” del gobernador Salomón Jara Cruz que busca desacreditar la protesta de la cineasta Ángeles Cruz y a la Red Nacional de Abogadas Indígenas RAI–Capítulo Oaxaca.

Alrededor de tres mil 500 defensoras de derechos humanos de Oaxaca, México y Mesoamérica urgieron al gobierno de Oaxaca el cese a los ataques contra las defensoras y periodistas en la entidad y genere garantías y protección para su labor en la entidad.

Durante la protesta de la cineasta Ángeles Cruz en la #Guelaguetza2024 para hacer un llamado de auxilio por la comunidad de Lázaro Cárdenas, el gobernador Salomón Jara envió a un grupo de mujeres para inhibir la manifestación por el asesinato de comuneras.



Resaltaron que el pasado 22 de julio de 2024, la cineasta y actriz Ángeles Cruz acudió al auditorio Guelaguetza donde realizó un acto de protesta simbólica pidiendo audiencia al gobernador Salomón Jara para atender la grave violencia que enfrenta su comunidad San Miguel El Grande.

La actriz y directora de cine denunció en su cuenta de Instagram, @angelescruzactriz que personal de seguridad le arrebató una manta con el mensaje “Quemaron nuestras casas estamos en peligro. Ayuda ¡Justicia! Para San Miguel El Grande” para ser posteriormente encapsulada por policías estatales.

La artista mixteca denunció también que funcionarios del Gobierno del Estado le pidieron que parara su protesta y la escoltaron a la salida.

En respuesta, el gobernador Salomón Jara en su mañanera semanal calificó de innecesaria la protesta de la cineasta al tiempo de aclarar: “yo no reprimo a nadie, ustedes saben que somos un gobierno democrático, cercano a las comunidades y sus problemáticas (…) nosotros no vamos a callar a nadie, nunca vamos a evitar que nadie proteste. Pero no entiendo porque lo hizo si yo ya la había recibido. No sé porque hizo eso, no había ninguna razón”.

Fue mas allá al resaltar: “yo protesté muchas veces, fui luchador social y fui de los que se radicalizaban en su lucha, pero nunca lo hice en la Guelaguetza, no soy tonto, es un evento cultural, es un evento del pueblo”.

En este contexto, el periodista Edwin Hernández de “El Universal” denunció que fue agredido al sufrir intimidaciones y empujones de parte de “guaruras” del gobernador con el fin de evitar que documentara la protesta de la cineasta; finalmente se retiró y en la salida le jalaron y rompieron su acreditación.

Aunque el gobernador manifestó que van a investigar la presunta agresión, la dirección del Periódico El Universal decidió que su personal no cubrirá la segunda edición de la Guelaguetza.

En su cuenta X posteó: “@ElUniversalOax Ante la nula respuesta del @GobOax tras la agresión de funcionarios de la @SEGO_Oax a nuestro compañero Edwin Hernández durante la cobertura de la manifestación de la cineasta Ángeles Cruz en la Guelaguetza, EL UNIVERSAL ha decidido que no cubrirá el segundo ‘Lunes del Cerro’”.

Más discriminación en la Guelaguetza

Otro incidente que se documento y generó polémica en las redes sociales es que en el marco del desfile de las delegaciones, que tradicionalmente encabeza la representante de la Diosa Centéotl, diversos medios, así como la Red de Abogadas Indígenas RAI – Capítulo Oaxaca denunciaron el trato racista y discriminatorio que recibió la mujer indígena que este día fungía como representante de la Diosa Centéotl al ser cubierta con un plástico para cubrirse de la lluvia mientras la clase política portaba paraguas de buena marca.

En su conferencia Jara también descalificó a la Red Nacional de Abogadas Indígenas RAI – Capítulo Oaxaca al señalar que “La Red de Abogados es un cero a la izquierda […] es amorfo”

Le aclararon que la Red Nacional de Abogadas Indígenas RAI – Capítulo Oaxaca es una organización de defensa de los derechos de los pueblos indígenas, particularmente de las mujeres indígenas con larga trayectoria en México y en específico en Oaxaca.

Por su parte la Red Abogadas Indígenas, RAI-MX publicó en su cuenta de X: “@RedAbogadas En lugar d escuchar y generar acciones para eliminar el racismo @salomonj prefirió lincharnos en su mañanera.

En un comunicado la Red manifestó: “denunciamos su falsa narrativa en relación a nuestra postura en redes sociales, respecto al trato racista y clasista efectuado por dicho gobierno hacia la hermana Juana Hernández López representante de la Diosa Centéotl 2024”.

Lamentaron que el gobernador piense que por ser indígena no es racista ni clasista.