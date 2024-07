Trump: los cárteles gobiernan México; pueden quitar a un presidente en dos minutos (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- México está petrificado ante los cárteles de la droga, los que pueden quitar al presidente en dos minutos, aseguró Donald Trump, candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos.

El magnate dio una entrevista al canal Fox News junto con el aspirante a la vicepresidencia, J. D. Vance, quien consideró que México se convertirá en un narcoestado si Estados Unidos no toma control de la situación.

Entrevistado por el conductor Jesse Watters, Trump dijo categóricamente que sigue en pie su plan de destruir a los cárteles mexicanos de la droga.

–¿Sigue sobre la mesa el plan de lanzar ataques contra los cárteles? –preguntó Watters.

–Absolutamente,

–¿Incluso contra nuestro mayor socio comercial?

–Absolutamente. México va a tener que arreglar esto pronto –respondió Trump.

NEW—



Q: Are [US] strikes vs the cartels [in Mexico] still on the table?



TRUMP: "Absolutely"



Q: Even vs our biggest trading partner?



TRUMP: "Absolutely. Mexico is going to have to straighten it out really fast. Or the answer is absolutely"



via FoxNews



?? pic.twitter.com/5n34uOK4RF — José Díaz Briseño (@diazbriseno) July 24, 2024