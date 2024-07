AMLO asegura que fraude en Segalmex por 15 mil millones fue "por descuido" y "mala suerte"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Pese a que Ignacio Ovalle, titular de Segalmex cuando se dio el mega fraude, sigue en el gobierno con un salario bruto mensual de más de 156 mil pesos mensuales, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que los responsables están en la cárcel y se recuperó el dinero.

El desvío de Segalmex, que significó más de 15 mil millones de pesos, se trató de un hecho que lamenta y que el mandatario insiste es la mancha de su gobierno.

“Una de las cosas que más lamento fue el fraude en Segalmex, porque era una nueva dependencia para apoyar a los productores del campo muy parecida a Conasupo, de los viejos tiempos, desde luego buscando que no siguiera esos pasos de corrupción, pero con el propósito de ayudar a los productores, entonces en sus tiempos Conasupo fue muy combatida por los caciques, los acaparadores, los coyotes”, comentó.

Al hablar de la corrupción desde Conasupo, por ejemplo, Ovalle fue de hecho titular de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares de 1988 a 1990, es decir en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari -a quien el presidente ubica como el padre de la desigualdad moderna-, pero fue a quien López Obrador puso de nuevo al frente de un programa como este.

“Creamos esta dependencia y por descuido, mala suerte, se corrompen funcionarios y lo lamenté mucho, claro, están en la cárcel los responsables y no hay impunidad para nadie, yo diría que esa es la mancha que me llevo, aun cuando enfrentamos esa corrupción sin tolerancia de ningún tipo, se recuperó el dinero, eso se tiene que informar, antes de que me vaya se va a informar sobre eso, pero es un caso aislado”, dijo durante su conferencia matutina.