AMLO admite desplazamiento humano de Chiapas hacia Guatemala por disputa entre grupos criminal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los mexicanos que salieron del país para refugiarse en Guatemala fue a consecuencia de los enfrentamientos de dos grupos criminales en esa región fronteriza al sur del territorio mexicano, admitió, de nuevo, el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Enseguida agregó que “ha habido enfrentamientos últimamente en esa región, de dos grupos, y para refugiarse se cruzaron a Guatemala y están en albergues. Y le agradecemos mucho al gobierno de Guatemala porque los está ayudando. Y también están brigadistas nuestros apoyándolos”.

Para el presidente López Obrador no se trata de un fracaso en su estrategia de seguridad, sino que “son circunstancias. México es un país muy grande, somos más de 130 millones de mexicanos. Hay, como en todas partes, conflictos, pero no es asunto como lo quieren ver nuestros adversarios, de que haya ingobernabilidad, que predomine la violencia, que sea un caos, que se esté destruyendo el país, eso era lo que decían los opositores durante toda la campaña”.

Expuso que la mayoría de la población respaldó la que llama transformación y que son pocos los que no quieren cambiar. Al tiempo que expuso que los refugiados en otro país tampoco es una cantidad grande, “estamos hablando de 300, de 500 personas”. También refirió el caso de Tila, con cerca de dos mil 400 personas desplazadas, que “afortunadamente ya regresaron”.

Entre las acciones para el retorno de estas personas desplazadas, dijo que ayuda la Guardia Nacional para darles seguridad y se dan apoyos para que no falten los alimentos ni la atención médica.

“Esperamos que se resuelva pronto, pronto. Porque es una situación que se está generando desde hace algún tiempo en la sierra de Chiapas, aquí lo hemos tratado, es Chicomuselo, Frontera Comalapa, La Concordia, es esa región, Motozintla, El Porvenir, Canadá, así hay una comunidad allá que se llama Canadá que está en Los Altos. Entonces, ahí están enfrentados dos grupos y las comunidades están siendo forzadas a apoyar a un grupo o a otro”.

Además del reclutamiento forzado, el presidente López Obrador llamó a la población de esa zona “para que no se participe, que no se conviertan en base social de estos grupos de la delincuencia. Y vamos avanzando. Ahora, muy distinto, ¿eh?, nada más que eso ya se olvidó, cuando la guerra de Calderón”.

Recordó que en 2011, cuando estaba la guerra contra el narco, “cuando sí había, porque me preguntaron, una especie de narco-Estado o narcogobierno, cuando el secretario de Seguridad Pública era García Luna, no Rosa Icela, pues sí hay un poco de diferencia, cuando era García Luna, 2011, Calderón reunió a los dueños de los medios de información y a los periodistas más famosos para que no hablaran de violencia”.