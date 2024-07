Así recordó AMLO la entrevista que Julio Scherer hizo a El Mayo Zambada

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador recordó la entrevista que hizo el fundador de la revista Proceso, Julio Scherer García, a Ismael “El Mayo” Zambada, y dijo que por esa publicación conoció más del capo.

“Yo recuerdo una entrevista que le hicieron precisamente a Ismael Zambada, una gran entrevista de don Julio Scherer, que él decía que podía ser traicionado y lo podían encarcelar o desaparecer, no sé qué términos usaba. Ahí está en la entrevista”, afirmó.

Al hablar de la captura del narcotraficante mexicano, por autoridades de Estados Unidos, el jefe del Ejecutivo federal habló de la publicación en la portada de Proceso, en 2010.

“La entrevista, búsquenla, de don Julio a Ismael Zambada. Ahí me enteré yo más de Ismael Zambada, porque buscaron a don Julio porque lo quería conocer Ismael Zambada, le llamaba la atención, a Ismael le llamaba la atención don Julio, lo querían conocer, pues era un personaje”.

El presidente López Obrador comparó la inquietud de El Mayo por conocer a don Julio Scherer, con una historia de los colombianos Pablo Escobar con el escritor Gabriel García Márquez.

“Hay una versión no comprobada de que… ¿Cómo se llamaba el colombiano famoso? Pablo Escobar. Quería secuestrar al Gabo, a Gabriel García Márquez, para tenerlo ahí y pedirle que escribiera sobre él.

“Entonces, cuando se iba a llevar a cabo esta entrevista, don Julio no la iba a dejar pasar, en su momento hubo cuestionamientos. A ver si conseguimos por ahí la portada del Proceso”.

Relató que Scherer García fue a su casa, “éramos muy amigos, mucho, mucho muy amigos y me va a informar. Yo no era autoridad, yo era dirigente de la oposición, pero éramos muy amigos y me tenía confianza, y quería que yo supiera que iba a ir, que yo estuviese enterado por cualquier situación”.

Dijo que después de la entrevista, don Julio Scherer y él platicaron “y fue muy interesante. Pero ya el hecho de que se haya dado la entrevista… Hay una anécdota, que creo que traía sombrero Ismael y le dijo don Julio: ‘Cómo va usted a salir con sombrero y yo sin nada’, y ahí pidió la gorra”, dijo.