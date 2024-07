Cronología: así fue la captura de El Mayo Zambada y del hijo del Chapo Guzmán

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, presentó durante la conferencia mañanera la cronología y la información que fue proporcionada a México sobre la detención de dos integrantes del Cártel de Sinaloa.

* Este jueves a las 15:30 horas se recibió en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana una llamada de la embajada de los Estados Unidos en México donde se informó que Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán se encontraban bajo custodia de las autoridades en el paso Texas.

* En una segunda llamada a las 15:45 la embajada confirmó la información y reiteró que se tenía comprobada la identidad de las dos personas. Desde la Secretaría de Seguridad se solicitó una fotografía para informar a la superioridad a lo que la embajada comentó haber visto ya las imágenes de ambas personas mediante un video tomado en las oficinas del gobierno estadunidense.

* Se pidió la imagen para dar el reporte y la información completa y se comentó que se pediría el apoyo al FBI y a las otras agencias que estaban interviniendo en el caso. Tras recibir la información se tuvo comunicación con los secretarios de Marina y de Defensa que coincidió en que los tres ya fueron informados de que los dos integrantes del Cártel de Sinaloa estaban bajo custodia del gobierno de Estados Unidos.

* Inmediatamente se informó al presidente de México sobre lo confirmado por la embajada de Estados Unidos y con las fotos respectivas que había proporcionado al gobierno de México

* Más tarde, la embajada de Estados Unidos confirmó la información y señaló que se había hecho la verificación de huellas dactilares mismas que dieron positivo a la identidad de ambas personas señaladas como líderes de esta organización delictiva del cartel de Sinaloa. Se comentó que estaban bajo custodia en el Pao Texas y más tarde se recibieron las imágenes por separado que aquí se presentan.

* A las 18:22 el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, emitió un comunicado en el que destacó el arresto de Ismael Zambada y de Joaquín Guzmán López.

* Hicieron una búsqueda en todas las fiscalías del país sobre procedimientos penales en contra del capo y “El Mayo” tiene cuatro órdenes de aprehensión vigentes por delincuencia organizada, delitos contra la salud y en materia de Armas en México.

* Ayer entre las 7:10 y las 7:31 se presentaron ante el agente federal de migración en la oficina de migración, en el área de Aviación General del Aeropuerto Internacional de Hermosillo un gestor de nombre Armando Ibarrola quien presentó el plan de vuelo para una aeronave matrícula N8454Z con programación de salida a las 8:00 horas de la mañana de ayer y en este plan de vuelo se indica la salida al aeropuerto de Santa Teresa.

* El plan de vuelo indica un piloto a bordo, de nombre Larry Curtis Parker con la licencia y quien presentó su pasaporte el nombre. A las 7:31 de la mañana se ingresó a Migración y a toda la información en México de la salida del tripulante. La aeronave despegó alrededor de la 8 de la mañana y se efectuó la coordinación respectiva en el aeropuerto de Hermosillo en donde se vio que se recibió la llamada telefónica.

* Para dicha autoridad la aeronave despegó con un tripulante, un piloto y aquí decir que en la lista de pasajeros electrónico solamente se encontró corroborado el nombre del pasajero del piloto del cual mencionamos con anterioridad. El plan de vuelo fue con destino a Santa Teresa en el vecino país.

* México tiene incluso todo el seguimiento del piloto, las entradas y salidas a México, que está en calidad de visitante, no está registrado como autoridad ni trabaja la embajada, no se tiene como un piloto particular, como un visitante, ni siquiera es una calidad de migrante solamente es un piloto.

* Despegó el piloto a las 7:55 horas, el vuelo sale de la Ciudad de Hermosillo y llega a las 10:19 horas, este aterrizaje en el aeropuerto de Santa Teresa. Se trató de una avioneta tipo Cessna 205 en donde se trasladó este piloto.