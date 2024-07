México no participó en captura de El Mayo, pero tampoco hubo operativo en EU: Rosa Icela Rodríguez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Aunque la detención -o entrega- de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López no se dio en México ni en colaboración con el gobierno mexicano, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que se dio sin que hubiera operativo por parte de México, ni de Estados Unidos.

Pese a que al presentar el informe durante la conferencia matutina de Palacio Nacional la funcionaria afirmó que no sabían si fue detención o entrega, la Casa Blanca, minutos antes, emitió un comunicado.

En esa comunicación a medios, Joe Biden celebró el arresto de ambos capos, en una operación de agentes de la DEA e indicó que están bajo la custodia de esta agencia y del FBI, sin hablar de colaboración con México, pese a que la secretaria Rodríguez destacaba la cooperación y comunicación entre ambos países.

El presidente Andrés Manuel López Obrador se enteró durante su conferencia, por este comunicado y no por las instancias de su gobierno.

Aún dos horas después del comunicado de la Casa Blanca, el presidente López Obrador y la secretaria Rosa Icela afirmaban que no se sabían si fue captura o si los narcotraficantes se entregaron, a pesar de que se comentó que al gobierno mexicano le informaban aún antes que a los medios de comunicación.

El presidente mexicano afirmó: “No tenemos información de que lo hayan capturado en México”.

Después de conocer lo declarado por Biden, el presidente pidió un informe por parte del gobierno estadunidense, saber cómo fue que se subió una persona a una avioneta, en la que después llegaron tres personas en Estados Unidos o si tenían información de que viajaría a ese país. “Si reportaron salida de uno y salieron de aquí los tres. El gobierno tiene que presentar un informe”.

Justificó que “puede ser que es información interna, de trámites internos. Ahora se está hablando de un comunicado del presidente, falta más información. Es que hay que esperar a saber cuáles son las agencias”, pese a que se informó que se involucra a la DEA y al FBI. Estoy seguro que van a informarnos completo y ya vamos a informar. Las especulaciones no las vamos a poder detener. Se dedican a hacer conjeturas hasta los expertos”.

En todas las preguntas la funcionaria Rosa Icela reiteró que la información que ella dio era la única que existía de manera oficial, incluso aseguró que estas -supuestas, en ese momento- detenciones no se dieron después de operativos ni de México ni de Estados Unidos.

-¿Agencias operaron en México para el seguimiento de esta detención sin que el gobierno de México supiera, para este objetivo nada más?, se le preguntó.

-Sé para dónde va su pregunta, lo que le estamos informando, sin especulación es lo que acabamos de decir. Los hechos están aquí, está diciendo que llegaron tres personas a Estados Unidos. La especulación se la dejó a usted.

-Por eso se le está preguntando para evitar la especulación

-Esta información es la que le di, no tenemos otra, especulación es que le dijera… salió uno y llegaron tres. No hubo un operativo de parte del gobierno de México ni del de Estados Unidos hasta el momento. Dijo la funcionaria aún antes de que también se enterara del comunicado de Biden.

El presidente López Obrador consideró que lo de ambos capos pudiera ser utilizado para cuestiones electorales en Estados Unidos.

“Lo van a usar en todo sentido y depende de lo que puedan argumentar porque ya ni en México ni en Estados Unidos hay ciudadanos que acepten falsedades y si dicen algo que no corresponde a la realidad, -pero si lo dice una autoridad, no Anabel Hernández o muchos otros- si lo dice el fiscal, el secretario de Estado o de Justicia, la Casa Blanca entonces tenemos que responder”.

Tampoco consideró que Biden ha traicionado la confianza porque “es muy buena la relación que tenemos, como la tuvimos con el presidente Trump”, dijo y añadió que no contempla una comunicación directa con el mandatario estadunidense.

“El embajador ayer me dejó el recado que estaba pendiente si requeríamos algo, pero no, ya había hablado con Rosa Icela”, indicó.

Para el presidente estas “capturas”, es “un avance sin duda, pero eso no lo es todo, sin restar méritos a la acción que se llevó a cabo ya sea por acuerdo o por inteligencia y actuación de las agencias de Estados Unidos, sin restar mérito a eso hay que también pensar en dos cosas primero en resolver el problema atendiendo las causas”.

Al presentar el informe, Rodríguez adelantó que ante las preguntas de “si fue entrega o captura, eso es parte de la investigación y parte de la información que estaríamos esperando del gobierno de Estados Unidos, hemos tenido buena información a partir de ayer con la embajada de Estados Unidos en México y hemos estado colaborando con ellos en diferentes procesos de extradición y de investigación de otros casos”.

También “la pregunta es si nosotros participamos en esta detención de ayer, es no, el gobierno de México no participó en la detención o entrega, esto no es así. Y vamos a seguir colaborando con el gobierno de Estados Unidos como lo hemos hecho hasta esta ocasión”.