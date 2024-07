Presidente del PAN acude a observar elección en Venezuela y lo expulsan

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés fue expulsado de Venezuela, donde acudió como observador electoral de los comicios que se llevan a cabo en el país sudamericano.

Desde Lima, Perú, a donde fue deportado, Cortés Mendoza posteó un video en las redes sociales del PAN para informar que este sábado fue detenido por “la policía bolivariana” en el hotel donde se hospedaba, para ser “arbitrariamente expulsado por el régimen”.

El dirigente panista señaló que durante los dos días que estuvo en Venezuela pudo constatar la situación que se viven los ciudadanos de este país, que este domingo deberán elegir entre darle continuidad a los 11 años del régimen de Nicolás Maduro o votan por la Plataforma Unitaria Opositora, que encabezan Edmundo González y María Corina Machado.

De acuerdo a su testimonio, durante el tiempo que estuvo en Venezuela pudo constatar “la inequidad en el proceso es evidente”, al existir predominantemente propaganda de Maduro en las calles, que “con amenazas, obligan a los opositores a declararse a favor de Maduro, y las instancias electorales están completamente controladas, se atreven a inhabilitar a los candidatos opositores”.

Un comunicado del PAN refiere que durante la corta estancia de Cortés Mendoza como observador electoral, se reunió en privado con líderes de la oposición como Henrique Capriles, ex presidente de la Cámara de Diputados y candidato opositor a Maduro en 2013; con César Pérez Divas, ex secretario del partido COPEI; Freddy Delgado Dalo, director de organización IFEDEC y ex diputado del Congreso de la República; y con líderes del Movimiento Ciudadano Unión y Progreso, Miguel Parra y Rafael Hernández.

En la agenda del panista, quedó pendiente por atender una reunión con Edmundo González y María Corina Machado, que se llevaría a cabo la noche del sábado, y recorridos el domingo por centros de votación en Caracas.

Desde su punto de vista, existen “enormes posibilidades de que el pueblo venezolano ya le ponga un alto a la autocracia de Nicolás Maduro”, a pesar de que constató que “muchos venezolanos tienen miedo, pero tienen enormes esperanzas de que van a lograr derrotar este domingo al dictador”.

Tras desear éxito a la plataforma que representan Edmundo González y María Corina Machado, Cortés Mendoza hizo votos porque “lo que están padeciendo allá nunca pero nunca ocurra en México”.