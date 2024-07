“Llegamos a trabajar y no a hacer política”: fiscal de Ayotzinapa (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Estoy satisfecho porque llegamos a trabajar con esfuerzo y no a hacer política”, afirmó el fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra, quien continuará con el caso aún al terminar este sexenio porque la conclusión del caso no será pronta.

Al finalizar la reunión en Palacio Nacional, con madres y padres de los normalistas, Gómez Piedra dijo que no participaría en el encuentro de las víctimas con la virtual presienta electa, Claudia Sheinbaum, que se dio enseguida a su salida.

–¿Satisfacción notó usted de ellos (las madres y padres)?

–Yo sí estoy satisfecho porque desde que nos pusieron ahí hemos trabajado y puesto el mayor esfuerzo lo mismo que el señor presidente.

–Un ala de ellos dice que cuando usted llegó prácticamente se paralizaron las investigaciones…

–No, al contrario, se resolvieron los problemas, había muchos problemas, yo encontré en crisis esa fiscalía y ahora consideró que está bien.

Detalló que encontró una crisis porque el anterior fiscal especial “renunció, la mayoría se fueron, no estaban de acuerdo con algunas cosas, entonces llegamos a trabajar, no a hacer política”.

Dijo que entregará buenas cuentas y que se siente completamente satisfecho, además de que en su momento entregará el informe. Hasta ahora, añadió, tampoco observó ningún reclamo de las madres y padres.

Afirmó que su función y cargo no tiene “fecha de caducidad” y recordó que los tiempos de la Fiscalía General de la República no coinciden con los sexenios.

“Nosotros no podemos abandonar la investigación hasta que entreguemos, entonces vamos a seguir trabajando. La fiscalía no está por sexenio, tampoco por caso, la fiscalía está en tiempo determinado, el fiscal general sí, le faltan tres, cuatro años para terminar”, explicó.

El titular de la Unidad Especializada del caso Ayotzinapa destacó que no se detiene la investigación, “seguimos buscando, hay como ocho, nueve equipos en el campo, seguimos declarando personas, seguimos las audiencias en tribunales, no se para”, pero aseguró que “conclusión pronta no puede haber, tiene que investigarse”.

Sobre la situación judicial de los militares investigados aclaró que el hecho de que estén libres no quiere decir una libertad total, es un cambio de medida cautelar, por lo que pueden llevar el proceso en libertad, pero siguen procesados y obligados a comparecer.